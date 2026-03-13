Voluntariado Banreservas y UNIROMANA firman convenio para otorgar becas a estudiantes sobresalientes

Santo Domingo. – El Voluntariado Banreservas firmó un convenio de colaboración con la Universidad de La Romana (UNIROMANA), con el objetivo de otorgar becas a estudiantes sobresalientes de escuelas públicas que aspiren a cursar la licenciatura en Gastronomía, como parte del programa Reservas del Futuro.

El acuerdo fue suscrito por la presidenta del Voluntariado Banreservas, doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, y el rector de UNIROMANA, doctor Manuel Hernández, durante un encuentro celebrado en las instalaciones de la casa de altos estudios.

La alianza también establece que UNIROMANA podrá desarrollar, junto a Banreservas, programas de formación especializada dirigidos a colaboradores de la institución. Asimismo, los trabajos de fin de carrera de los estudiantes podrán abordar temas de interés estratégico para el grupo financiero.

La doctora Quijano de Aguilera expresó su satisfacción por la firma de este convenio con una institución de educación superior alineada con las demandas del contexto nacional e internacional, y manifestó su interés en continuar ampliando el programa Reservas del Futuro mediante la incorporación de otras universidades y entidades educativas.

“Invertir en la formación de nuestra juventud es apostar por el porvenir de la nación. A través de esta iniciativa no solo apoyamos a estudiantes destacados, sino que también les brindamos la oportunidad de prepararse en áreas fundamentales para el crecimiento económico”, afirmó.

Con esta alianza, el Voluntariado Banreservas reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo sostenible, promoviendo oportunidades que transforman la vida de jóvenes talentosos que representan el futuro de la sociedad dominicana.

Visited 2 times, 2 visit(s) today