Voluntariado Banreservas entrega 84 becas universitarias a bachilleres sobresalientes de escuelas públicas

El Voluntariado Banreservas entregó 84 becas universitarias a bachilleres sobresalientes de escuelas públicas, para un total de 249 alumnos beneficiados en las tres ediciones del programa Reservas del Futuro, el cual permite a los beneficiarios acceder a estudios superiores en distintas instituciones del país.

La presidenta del Voluntariado, Noelia García de Pereyra, al hablar en el acto protocolar, reconoció el esfuerzo de los participantes que aplicaron para aprovechar esta herramienta de transformación y empoderamiento profundo dirigida a jóvenes de escasos recursos.

«Reservas del Futuro nació del compromiso que tiene el Banco en lograr, para el beneficio de toda la sociedad dominicana, la consecución de objetivos de desarrollo sostenible a través de la promoción del acceso justo a la educación de calidad», indicó.

García de Pereyra motivó a los nuevos universitarios a continuar con disciplina hasta llegar a la meta y ser profesionales íntegros, enfocados en la construcción del futuro del país.

El presidente ejecutivo de la entidad financiera, Samuel Pereyra, quien estuvo presente en la ceremonia, dijo que el impacto que tendrá este programa en el futuro del país será aún más grande e importante, pues tocará no solo a los becarios y sus familias, sino a toda la sociedad que se beneficiará de tener a profesionales rectos, exitosos y bien capacitados al servicio de la nación.

Reservas del Futuro 2025

Con esta tercera edición de Reservas del Futuro suman 249 los bachilleres destacados que ahora pueden acceder a altas casas de estudios, privadas y públicas, con una cobertura del 100% de la matrícula. En este año, los jóvenes provienen del este, norte y del sur del territorio nacional, en un 60% mujeres y 40% hombres.

Además del pago de los estudios, el programa incluye la entrega de laptops, mochilas y certificados de cursos de inglés y habilidades blandas, que fueron entregados al finalizar el evento. Previamente se impartió la conferencia Alcanzando el siguiente nivel, a cargo de Ney Díaz, presidente y fundador de la empresa de capacitación INTRAS.

En la actividad, efectuada en el Club Banreservas de Santo Domingo, estuvieron la viceministra de Extensión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Miriam Molina; la embajadora de República Dominicana en Panamá, Violeta Mazara; miembros del Consejo de Directores, ejecutivos del Banco y filiales, autoridades universitarias y familiares de los becarios.

Las instituciones aliadas al programa Reservas del Futuro son el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Instituto Politécnico Loyola (IPL), Universidad Iberoamericana (Unibe), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Federico Henríquez Carvajal (UNFHEC), Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD), Acción Pro-Educación y Cultura (UNAPEC), Dominicana Organización y Método (O&M), Central del Este (UCE) y Católica del Este (UCADE).