Voluntariado Bancentraliano realizó su 20ª jornada de reforestación

Santo Domingo. República Dominicana. – El Voluntariado Bancentraliano (VB), brazo social del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), realizó su vigésima jornada de reforestación el pasado 2 de agosto, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los voluntarios se trasladaron a la avenida Ecológica Profesor Juan Bosch, en el sector Brisas del Este, de la provincia Santo Domingo Este, donde se plantaron 1,300 árboles de las especies capá criollos, pendas, cedros blancos y uvas de playa.

Las palabras de bienvenida y explicaciones técnicas por parte del Ministerio fueron pronunciadas por Benito González, técnico de Recursos Forestales, quien agradeció el apoyo y la contribución del BCRD a este tipo de jornada que fomenta el cuidado del medio ambiente.

Por su parte, el director de Comunicaciones del BCRD y vicepresidente interino del VB, Jonathan Abreu, agradeció la colaboración de todos los voluntarios y del Ministerio de Medio Ambiente, al tiempo que expresó, en nombre del gobernador, Héctor Valdez Albizu, y del presidente del VB y gerente del BCRD, Ervin Novas Bello, que con esta actividad altruista en beneficio de los dominicanos, de nuestra nación y de nuestro patrimonio natural, la institución contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (ODS) de las Naciones Unidas: Acción por el clima, Vida de ecosistemas terrestres y Alianza para cumplir objetivos.

La actividad contó con la participación de 50 voluntarios, distribuidos entre colaboradores y familiares del BCRD. Como representantes del Ministerio de Medio Ambiente estuvo también Isabel De los Santos, capataz de brigada.

Además del vicepresidente ejecutivo interino, el Voluntariado Bancentraliano estuvo representado por Denisse Comarazamy, encargada de la Comisión de Desarrollo y Asistencia Social. También colaboraron en la organización María Fernanda Cid, Yanery Mora, Sandra Ramirez y Luisanna Soriano.

El Voluntariado Bancentraliano es una institución vinculada al Banco Central de la República Dominicana (BCRD), integrada por todos sus colaboradores, familiares que se suman a las labores, y el personal pasivo que deciden manifestar su espíritu solidario con la sociedad y su sensibilidad con el medio ambiente, mediante el ejercicio de la generosidad humana y el cuidado de nuestro patrimonio natural.

Su proceder altruista se encuentra dentro del marco de los valores y principios que rigen la responsabilidad social institucional del BCRD, una iniciativa que impulsa la formación de equipos de voluntarios para la ejecución de acciones dirigidas al bien común, las cuales contribuyen al mejoramiento social, económico y ambiental de la República Dominicana.