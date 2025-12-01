Vivimos una “tormenta perfecta”: el país está quebrado, asegura Leonel Fernández

Santo Domingo.- Al concluir la multitudinaria marcha convocada por la Fuerza del Pueblo (FP) y que recorrió barrios del Distrito Nacional, Leonel Fernández afirmó que la promesa de cambio hecha por el Gobierno se ha desplomado porque el país está atravesando una “tormenta perfecta”, en referencia a la crisis por el alto costo de la vida y el deterioro de los servicios básicos.

“Hay un gran malestar social en toda la República Dominicana. La promesa de cambio se ha desplomado bajo la incompetencia de este gobierno. Resulta que hoy estamos en una tormenta perfecta creada por esta gestión ineficiente e indolente, que mal dirige los destinos de la República Dominicana”, expresó el presidente de la FP ante miles de personas que caminaron manifestándose en contra de los males que arropan a la población.

Destacó que “lo primero que el pueblo percibe es que hay una desaceleración del crecimiento económico en nuestro país”, lo que repercute en que no haya circulante de dinero ni siquiera para que la gente cubra necesidades básicas.

“De enero a septiembre de este año, de acuerdo con las cifras del propio Banco Central, la República Dominicana solamente ha crecido un 2.2 % del PIB. 2.2 % de enero a septiembre. Comparen eso con nuestro gobierno, que crecíamos a 6 %, a 7 %, y éramos un verdadero referente de todos los países de Centroamérica, del Caribe y de toda América Latina”, citó Fernández.

La marcha recorrió desde la intersección Albert Thomas, en el Ensanche Luperón, hasta la México con Jacinto de la Concha, trayecto durante el cual los manifestantes, de manera creativa, se pronunciaron contra los altos precios, infraestructuras destruidas, falta de dinero y desempleo.

Durante sus palabras de cierre de la actividad, Fernández calificó la marcha como majestuosa, donde caminaron miles de personas de los distintos sectores de la sociedad.

“Nunca en nuestra historia se había dado una manifestación popular de la dimensión de la que estamos celebrando el día de hoy. Han venido representantes de todos los sectores, de todo el ámbito territorial de la República Dominicana”, señaló el líder de la FP.

“Con nosotros han marchado campesinos, han marchado estudiantes, han marchado amas de casa, han marchado médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, jóvenes empresarios. ¡Aquí está presente el pueblo dominicano! Si tuviéramos de alguna manera que calificar este acto majestuoso, esta marcha del pueblo”, continuó diciendo.

En una muestra de liderazgo responsable, la denominada “Marcha del Pueblo” se convirtió en un canal para acompañar al pueblo en sus reclamos, para que la gente humilde y de a pie pudiera alzar su voz.

Por la euforia y la aceptación de la gente que se unió desde distintos puntos, Leonel Fernández dijo que se trató de “un plebiscito popular anticipado”, para decirle a “los inquilinos temporales del Palacio” que se van.

En la parte final de su discurso, el presidente de la Fuerza del Pueblo presentó una lista de productos de la Canasta Básica Familiar y comparó, uno por uno, los precios que tenían en 2020, cuando el PRM llegó al poder, con los que registran en la actualidad, poniendo en evidencia que la gestión oficialista ha encarecido significativamente el costo de la vida.

Entre los más de 15 productos de la Canasta Básica citados, Fernández destacó que un pan que en 2020 costaba RD$5 hoy vale RD$10; la libra de arroz selecto subió de RD$20 a RD$65; la libra de carne de res pasó de RD$110 a RD$254; y un botellón de agua de 5 galones aumentó de RD$45 a RD$120.

Señaló también que la lata de gandules se disparó de RD$63 a RD$150, el aceite comestible de RD$60 a RD$140, y el huevo de RD$5 a RD$10 por unidad. Incluso productos pequeños, pero de consumo diario, como el chocolate de una onza, subieron de RD$7 a RD$25, evidenciando, que el costo de la vida se ha encarecido de manera insostenible para la población.

Visited 13 times, 13 visit(s) today