Visa y Banco Popular Dominicano ofrecen a los dominicanos una experiencia única para la Copa Mundial de la FIFA 26™

Los tarjetahabientes del Banco Popular Dominicano podrán tener acceso a experiencias exclusivas durante la Copa Mundial de la FIFA 26™, gracias a Visa.

PRIMICIAS DIGITAL11 de noviembre de 2025
Santo Domingo, 11 de noviembre de 2025 – Visa, el socio oficial de tecnología de pagos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, y Banco Popular Dominicano anunciaron una alianza que permitirá a los tarjetahabientes de la entidad bancaria acceder a experiencias únicas durante la Copa Mundial de la FIFA 26™ al realizar consumos con sus tarjetas Visa Popular.
Estas experiencias incluyen viajes para asistir a partidos icónicos de la Copa Mundial FIFA 26™, alojamiento, acceso VIP a la gran final, regalos especiales y merchandising oficial del torneo. Asimismo, los ganadores contarán con acceso a momentos inmersivos y exclusivos, tanto dentro como fuera de los estadios –antes y después de los partidos–, cortesía de Visa.
“En el Banco Popular reafirmamos nuestro compromiso de seguir generando beneficios reales para nuestros clientes, impulsando junto a nuestros aliados momentos memorables como estos, que inspiran, que nos elevan y que nos unen”, dijo el presidente ejecutivo de la entidad bancaria, señor Christopher Paniagua.
En tanto, Nuno Lopes Alves, Presidente Regional Visa América Latina y Caribe, expresó “nos alegra que, a través de esta iniciativa con Banco Popular, los tarjetahabientes  Visa puedan ser parte de la histórica Copa Mundial de la FIFA 26™, presenciando de primera mano la emoción de uno de los eventos deportivos más esperados. Este trabajo colaborativo ofrece a los consumidores la oportunidad de cumplir un sueño y disfrutar de una experiencia única en la vida.”
Un torneo como ningún otro
La Copa Mundial de la FIFA 26™ promete batir récords: 48 equipos, 104 partidos durante 39 días en 16 icónicas ciudades sede, y será la primera vez que el torneo se celebre en tres países de manera conjunta en Norteamérica. Con casi 20 años de colaboración con la FIFA, Visa y FIFA continúan innovando y ampliando el acceso para aficionados, propietarios de negocios y comunidades por igual.
