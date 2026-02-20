Violencia familiar es recurrente en NYC; neoyorkino estrangula su padre en Irlanda y luego declarado “no culpable”

NUEVA YORK.- Reportes del Departamento de la Policía de esta ciudad (NYPD) sostienen que en la urbe la violencia doméstica y familiar son recurrentes y cada día se reportan unos 747 incidentes (incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales, entre otros) y unos 65 homicidios anuales.

En el Alto Manhattan hay una dependencia de la Fiscalía, ubicada en el edificio 530 W en la calle 166 esquina la avenida Audubon, que anualmente atiende cientos de problemas, entre ellos violencia doméstica, fraudes, reportes de delitos, inmigración y seguridad comunitaria, sin importar el estatus migratorio (212) 335-3600 y (212) 335-8900.

Múltiples dominicanos asisten a la misma en busca de justicia, principalmente por violencia familiar y domestica.

Hay que destacar que los neoyorkinos cometen mucha violencia domestica y familiar. Tal es el caso de Henry McGowan, de 31 años, y residente en Brooklyn, que mató a su padre, John McGowan, de 66, en un hotel de cinco estrellas en lrlanda al estrangularlo hasta la muerte, y luego fue declarado “no culpable” por padecer demencia.

Tras llegar a Irlanda, el exitoso operador de Wall Street (su padre) fue directamente al hospital y abrazó a su hijo, asumiendo así su custodia. Luego se hospedaron en el hotel Ballyfin, donde sucedió el homicidio.

El victimario declaró que había fumado mucha marihuana durante su adolescencia, pero dejó de hacerlo a los 20 años. Su abogado afirmó que, a menudo, quienes corren mayor peligro son las personas más cercanas a quien desarrolla una enfermedad mental activa.

Múltiples casos se han registrado en los últimos meses sobre violencia doméstica y familiar en la Gran Manzana. Veamos: Julia Boomer, de 85 años, fue apuñalada mortalmente en su hogar en Bed-Stuy (Brooklyn), y su nieto es considerado sospechoso del crimen. El hecho ocurrió en una vivienda en la avenida Throop.

Además, Vito D’Ambrosio, de 30 años, se declaró “no culpable” de haber asesinado a sus padres (Anngela Pulisciano -62- y su esposo Antonio Dambrosio -70-), dentro del negocio familiar en Long Island (NY). Luego confesó que lo había hecho porque “creía que Dios le estaba hablando”. El doble homicidio sucedió en “A&A Italian Deli & Pizza” en Bethpage.

Kaseem Stukes mató a su madre, su hija y al novio de la joven, y luego se suicidó dentro del apartamento de vivienda pública (NYCHA) en Castle Hill Houses, en El Bronx. Mientras, Scot Thompson mató a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. El caso fue en Botsford Hollow Road en la localidad Allen

Rodney Johnson asesinó a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC). Habían discutido el día anterior.

Roscoe Danielson mató a su madre y hermano en la vivienda que compartían en la calle 104 con East Elmhurst, en Queens.

“Cada mes en EUA 57 mujeres son asesinadas por su pareja, lo que subraya la clara necesidad de que el Congreso proteja y empodere a las mujeres que sufren traumas”, ha planteado el único congresista de origen dominicano en Estados Unidos, Adriano Espaillat.

El Bronx tiene el mayor número de homicidios por violencia doméstica en toda la urbe. En general, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en USA cada año.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano, llame al 911, 988 o al 1-800-942-6906. O envíar el mensaje de texto “WELL” a 65173. Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-7233).

