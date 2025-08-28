- Publicidad -
Opiniones

Vida, huellas, muerte… ¿y la eternidad?

Venecia Joaquín28 de agosto de 2025
1 2 minutos de lectura

A veces me detengo a reflexionar sobre la vida; otras veces sobre la muerte; paso de una a otra; las interrelaciono, las cuestiono, especialmente cuando ha dejado de existir un ser querido. Indiscutiblemente, la vida y la muerte son diferentes, pero están interrelacionadas; nacer para morir, son comienzo y final; alegría y tristeza; lo conocido y lo desconocido, dinamismo y estancamiento. En el tránsito de la vida a la muerte, dejamos huellas; son como el hilo que los ata; si la esencia de las huellas es el amor, será el legado más valioso, tierno y hermoso para la humanidad. Las huellas quedan en todo; están en el proceso de nacer, crecer, aprender, trabajar, disfrutar, viajar, luchar, compartir, al traer otros seres a la vida. 

 ¿Qué es la vida?  Es como una escala, una estadía en tránsito; es un llegar por tiempo limitado a equiparnos y seguir rumbo a lo desconocido. Otras veces la comparo con un lugar donde llegamos a pasar unas vacaciones, a conocer, disfrutar, pero donde se necesitan mecanismos para sobrevivir, sembrar, producir. La vida, en verdad, es un asueto que puede ser muy placentero; la clave está en llevarla con la conciencia tranquila, sin hacerle daño a los demás; se complica cuando nos extralimitamos en la búsqueda de recursos, de diversión; cuando se angustia el espíritu y se desborda la ambición. 

 ¿Es la vida una señal divina? El existir envuelve una dinámica muy interesante, hay muchas incógnitas y retos; a veces golpea fuerte, pero lo trascendental es que resista sin herir; es lo mejor para la paz interior.  Durante nuestra estadía dejamos una gran variedad de huellas por doquier; huellas grandes, profundas, imborrables, que calan en el alma de la humanidad; huellas memorables que se dejan establecidas en la sociedad; huellas simples que el tiempo intenta borrar; huellas que el tiempo presenta su inmensidad.

Cada individuo, cada familia, debe ser ejemplo  de amor y paz; de ahí que  debemos valorar la misión  y el esfuerzo de los organismos gubernamentales y eclesiásticos, de las iglesias, que buscan organizar la humanidad de manera institucional, para fomentar el amor, el respeto, la fe y la igualdad.

  ¿Qué es la muerte?  Es la cesación de la vida; el final de las huellas, de una historia; es un adiós; un viaje sin retorno, hacia lo desconocido. De ahí que, si llegamos a la vida, al abastecer su motor, el alma, para el despegue o disfrute, el mejor combustible es llenarla de amor, no hacer daño y así, al partir, al morir, el habernos manejado con sanos valores, es un legado bello, que influye positivamente en los demás.

¿Y el más allá? ¿qué hay en la llamada eternidad?   No importa si tenemos o no creencias religiosas, si la vida es una prueba o señal divina, si existe o no la eternidad, cuando actuamos con amor y respeto al prójimo, vivimos en paz y dejando huellas positivas a la humanidad; cuando esgrimimos sanos valores, no debemos sentir temor por lo que hacemos ni por lo que nos espera después de la muerte; lo importante   es que disfrutemos de la vida con tranquilidad espiritual  , con buenas acciones,  dando amor y en paz, sin hacerle daño a los demás; de seguro que al morir, si existe  un más allá, se  abrirán las puertas al   lugar más hermoso que pueda tener la eternidad.

 

- Publicidad -
Venecia Joaquín28 de agosto de 2025
1 2 minutos de lectura

Publicaciones relacionadas

Trump-Putin, ¿aliados de la paz mundial?

28 de agosto de 2025

Danilo está perdido

28 de agosto de 2025

Empleo, desempleo y aprecio por lo que ya no se tiene

28 de agosto de 2025

Cuando los hábitos se vuelven “sello” personal

28 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!