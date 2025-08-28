Vida, huellas, muerte… ¿y la eternidad?

A veces me detengo a reflexionar sobre la vida; otras veces sobre la muerte; paso de una a otra; las interrelaciono, las cuestiono, especialmente cuando ha dejado de existir un ser querido. Indiscutiblemente, la vida y la muerte son diferentes, pero están interrelacionadas; nacer para morir, son comienzo y final; alegría y tristeza; lo conocido y lo desconocido, dinamismo y estancamiento. En el tránsito de la vida a la muerte, dejamos huellas; son como el hilo que los ata; si la esencia de las huellas es el amor, será el legado más valioso, tierno y hermoso para la humanidad. Las huellas quedan en todo; están en el proceso de nacer, crecer, aprender, trabajar, disfrutar, viajar, luchar, compartir, al traer otros seres a la vida.

¿Qué es la vida? Es como una escala, una estadía en tránsito; es un llegar por tiempo limitado a equiparnos y seguir rumbo a lo desconocido. Otras veces la comparo con un lugar donde llegamos a pasar unas vacaciones, a conocer, disfrutar, pero donde se necesitan mecanismos para sobrevivir, sembrar, producir. La vida, en verdad, es un asueto que puede ser muy placentero; la clave está en llevarla con la conciencia tranquila, sin hacerle daño a los demás; se complica cuando nos extralimitamos en la búsqueda de recursos, de diversión; cuando se angustia el espíritu y se desborda la ambición.

¿Es la vida una señal divina? El existir envuelve una dinámica muy interesante, hay muchas incógnitas y retos; a veces golpea fuerte, pero lo trascendental es que resista sin herir; es lo mejor para la paz interior. Durante nuestra estadía dejamos una gran variedad de huellas por doquier; huellas grandes, profundas, imborrables, que calan en el alma de la humanidad; huellas memorables que se dejan establecidas en la sociedad; huellas simples que el tiempo intenta borrar; huellas que el tiempo presenta su inmensidad.

Cada individuo, cada familia, debe ser ejemplo de amor y paz; de ahí que debemos valorar la misión y el esfuerzo de los organismos gubernamentales y eclesiásticos, de las iglesias, que buscan organizar la humanidad de manera institucional, para fomentar el amor, el respeto, la fe y la igualdad.

¿Qué es la muerte? Es la cesación de la vida; el final de las huellas, de una historia; es un adiós; un viaje sin retorno, hacia lo desconocido. De ahí que, si llegamos a la vida, al abastecer su motor, el alma, para el despegue o disfrute, el mejor combustible es llenarla de amor, no hacer daño y así, al partir, al morir, el habernos manejado con sanos valores, es un legado bello, que influye positivamente en los demás.

¿Y el más allá? ¿qué hay en la llamada eternidad? No importa si tenemos o no creencias religiosas, si la vida es una prueba o señal divina, si existe o no la eternidad, cuando actuamos con amor y respeto al prójimo, vivimos en paz y dejando huellas positivas a la humanidad; cuando esgrimimos sanos valores, no debemos sentir temor por lo que hacemos ni por lo que nos espera después de la muerte; lo importante es que disfrutemos de la vida con tranquilidad espiritual , con buenas acciones, dando amor y en paz, sin hacerle daño a los demás; de seguro que al morir, si existe un más allá, se abrirán las puertas al lugar más hermoso que pueda tener la eternidad.