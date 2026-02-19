- Publicidad -
Políticas

Víctor Pavón dialoga con Leonel Fernández sobre aspectos referentes a la municipalidad en su visita a NY.

PRIMICIAS DIGITAL19 de febrero de 2026
1 minuto de lectura
Nuevo York.- El alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo(FP) y aspirante a alcalde por Santo Domingo Norte(SDN), empresario Víctor Pavón,  visitó el martes al expresidente Leonel Fernández para tratar temas referentes a la municipalidad y a la Ley de Desechos Sólido en República Dominicana.
En el encuentro que se realizó en las oficinas de Funglode en NY, Pavón y  Leonel trataron temas sobre las
debilidades en la ejecucion  de la citada ley  y  los  riesgos fiscales que existen por falta de equidad fiscal e integridad demócratica en la misma.
«El verdadero espiritu de esa ley no busca  proteger a medioambiente como se ha querido decir, sino más bien ha sido utilizada como un instrumento politco con el objetivo de beneficiar con los cuantiosos recursos que genera a las Alcaldias que controla el gobierno y su partido el PRM,  de  cara a las elecciones del 2028», destacó.
Pavón exhortó a los congresistas de la FP a solicitar una modificación al reglamento de la ley, en la que se especifique con la mayor  transparencia en que se invertirán los fondos provenientes de la ley y no que se convierta en un instrumento politico para favorecer a los actuales alcaldes oficialistas.
Pavón felicita a LF
El también lider del Movimiento Unidad Renovación y Orden(MURO) aprovechó la ocasión para felicitar al Leonel por haber contribuido a impulsar la equidad y las buenas ejecutorias de Ley de Medio Ambiente.
Dijo que Leonel ha sido el presidente que más ha contribuido en materia de medio ambiente y de municipalidad.
Pavón, quien se perfila como el potencial aspirante a alcalde por SDN potencial, dijo que la ley de municipalidad tiene que ser acogida como un  instrumento al servicio de los municipios para provocar una dinámica de desarrollo en las difefentes áreas de la demarcación.
