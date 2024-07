Veterano de guerra dominicano ahogado en playa de NY no se suicidó aunque sufría de trastorno bipolar y estrés postraumático aclaran madre y familia

NUEVA YORK._ La madre y familiares del veterano de guerra dominicano del ejército de Estados unidos (US Army), Moisés Rodríguez de 30 años de edad, quien murió ahogado en la playa de Far Rock Way en Queens el domingo último, aclararon que el ex militar no se suicidó aunque sufría de trastorno bipolar y estrés postraumático producto de las guerras.

El ex soldado que al parecer se despidió del mundo y sus seres queridos en mensajes que subió en su cuenta de TikTok desde la arena del icónico y peligroso balneario en una zona restringida, emitió mensajes filiales antes de perecer ahogado en las aguas.

Mildred Rodríguez, de 58 años de edad, madre de Moisés y quien se encontraba en República Dominicana dijo que la familia está convencida de que su muerte por ahogamiento fue un accidente aunque se debe esperar el resultado de la autopsia oficial en la Oficina del Médico Forense.

“Esa muerte debería haberse evitado”, dijeron otros parientes del ex militar. Indicaron que tal vez alguna ola lo empujó a las profundidades del mar.

Explicaron que el veterano pasó la noche del domingo en la playa hablando con amigos por teléfono antes de adentrarse a un área rocosa, donde una ola llegó y lo empujó, arrojándolo al agua, dijo su prima Catherine Núñez al tabloide NY Post.

El cuerpo sin vida de Rodriguez fue encontrado flotando en el agua por los bañistas a las 12:30 de la madrugada del lunes, dijo la policía..

Su familia dijo que nunca debería haber podido llegar al área donde se ahogó durante las horas libres de la playa.

“Sentimos que si estuviera cerrado y la gente pudo haber llegado a él, pudieron haberlo ayudado o a cualquier otra persona porque es algo a lo que la gente puede acceder directamente desde la playa y es peligroso”, agregó Núñez.

“Al final del día, entendemos que si las personas rompen las reglas, eligen romperlas”.

Habría sido útil tener más gente allí, se podría haber evitado”, recalcó Núñez.

La prima recordó a Rodríguez como un padre cariñoso con una hija de 4 años que vive fuera del estado con su madre. “Amaba a su familia, amaba a su hija. Siempre estuvo dispuesto a ayudar y lo extrañaremos eternamente”, dijo.

Rodríguez es el sexto bañista que se ahoga en una playa de la ciudad este verano, superando los cuatro ahogamientos totales del año pasado.

Los socorristas en las playas de la ciudad trabajan de 10: de la mañana a 6: de la tarde.

“Técnicamente, estamos apenas a principios del verano… y desafortunadamente, estaremos aquí nuevamente si no se toman medidas”, dijo el presidente del condado de Queens, Donovan Richards, a a principios de esta semana. «Hay mucho más trabajo que la ciudad necesita hacer».

Un portavoz del ayuntamiento dijo que los funcionarios están desconsolados por el trágico incidente.

“Como ha dejado claro el alcalde, continuaremos educando a todos los neoyorquinos sobre la importancia de nadar en playas y piscinas únicamente cuando haya salvavidas de servicio”, dijo el portavoz.

“Si bien hemos podido contratar más salvavidas que el año pasado y hemos tenido un gran éxito en el uso de drones para monitorear las condiciones de seguridad en nuestras playas esta temporada, recordamos a todos los neoyorquinos que eviten nadar fuera del horario laboral para proteger su seguridad y bienestar», añadió el vocero de la alcaldía.

El soldado fue transportado por los paramédicos al hospital Saint John´s de Queens donde fue declarado muerto.

Se encontraron la ropa y otras pertenencias de la víctima en la arena.

“Después que volvió de la guerra mi hijo jamás fue el mismo”, dijo la madre.