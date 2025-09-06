Ven condenas a parientes DM tendría repercusiones en el PLD

Por SAUL PIMENTEL Fecha: 06/09/2025

En la República Dominicana la noticia más trascendente de la semana que finaliza ha sido la relativa a la defensa que el ex presidente Danilo Medina hizo de la “transparencia y honorabilidad “ que, según dijo, imperaron en los gobiernos que él encabezó del 2012 al 2020.

Hizo esta defensa al referirse a las decisiones que jueces acaban de adoptar respecto a su su hermano Alexis Medina Sánchez y su cuñado Maxy Montilla Sierra, por robos por miles de millones de pesos al Estado dominicano durante “operaciones” que realizaron a través de empresas privadas que dirigían.

PRIMERA CONDENA: 7 AÑOS Y DEVOLUCIÓN DE RD$500 MILLONES

La primera de estas condenas fue impuesta hace 15 días por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyas tres juezas impusieron a unanimidad a Alexis y a otras siete personas penas de hasta siete años de prisión, tras encontrarlos culpables de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores.

La sentencia, además, obliga a Alexis a pagar junto a sus empresas 500 millones de pesos al Estado por los daños como víctima y actor civil, así como una multa de 150 salarios mínimos. Una hermana de Danilo, Magaly Medina, quien estuvo involucrada en el denominado caso “Anti Pulpo” fue descargada.

DANILO NO EMITIÓ NINGÚN COMENTARIO

Cuándo se produjo hace 15 días la primera condena, Danilo Medina no emitió ninguna declaración (quizás por razones estratégicas, para esperar el segundo fallo relacionado con su cuñado).

SEGUNDA CONDENA: DECOMISO DE RD$2000 MILLONES

Medina se vio obligado a reaccionar al enterarse de la segunda condena emitida a comienzos de la presente semana, y tener conocimiento de que su cuñado había aceptado responsabilidad penal y autorizado el decomiso de 2000 millones de pesos a favor del Estado dominicano,

En declaraciones telefónicas al programa El Sol de la Mañana, que se difunde por una emisora de radio local, alegó que las relaciones suyas con su cuñado, si bien es cierto eran “muy cordiales”, ellos dos no tenían vínculos laborales, gubernamentales ni políticos.

Entre otras cosas, el ex Presidente cuestionó que Montilla haya aceptado un acuerdo para devolver 2 mil millones de pesos, pues -a su juicio- al hacerlo ha aceptado su culpabilidad.

REPERCUSIONES EN EL PLD

Danilo es el presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana. Quiéranlo o no, ambos han quedado muy mal parados por todo este embrollo.

Hasta ahora el PLD no ha emitido ninguna reacción institucional, pero se dice que, a nivel su dirigencia, hay un hervidero por lo que se da por seguro de que el caso tendrá repercusiones serias en los próximos días.

sp-am

(Nota de Primicias, Saúl Pimentel, es director del almomento.net, periodista de décadas en el ejercicio)