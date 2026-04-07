VB realiza una donación de juguetes y ropa en la comunidad La Leonor, provincia Santiago Rodríguez

Santiago Rodríguez. República Dominicana. – El Voluntariado Bancentraliano (VB), brazo social el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), realizó una jornada de donación de juguetes y ropa en La Leonor, provincia Santiago Rodríguez, organizada por la Oficina Regional de la entidad en Santiago de los Caballeros.

La jornada solidaria fue posible gracias a la recolección voluntaria de juguetes y ropa por parte de colaboradores de la Oficina Regional del BCRD, canalizada a través de la Comisión de Desarrollo del Voluntariado, como muestra de su compromiso social y altruista, el cual se manifiesta en numerosas ocasiones como testimonio de su vocación abnegada por el bien común.

Los artículos fueron recibidos alegremente por representantes comunitarios locales y niños del lugar, los cuales reflejaron en sus rostros la felicidad que les otorgaban unos bienes a los que difícilmente tienen acceso, conformando así un bello acontecimiento en sus vidas.

En representación de la Oficina Regional del BCRD, encabezaron la actividad desarrollada por los voluntarios los señores José Rafael Vargas y Yurib Rodríguez.

El Voluntariado Bancentraliano es una institución vinculada del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), integrada por sus colaboradores activos y pensionados que deciden manifestar su espíritu solidario con la sociedad y su sensibilidad con el medio ambiente, mediante el ejercicio de la generosidad humana y el cuidado de nuestro patrimonio natural. Su proceder altruista se encuentra dentro del marco de los valores y principios que rigen la responsabilidad social institucional del BCRD.

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