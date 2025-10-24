- Publicidad -
Valoran Ydanis se uniera a Espaillat, Séptimo y De la Rosa en apoyo a Mamdani alcaldía NYC

Ramón Mercedes24 de octubre de 2025
NUEVA YORK.- Dominicanos en esta ciudad valoraron de positivo que el exconcejal por el Alto Manhattan, Ydanis Rodríguez, se uniera al congresista Adriano Espaillat, a la asambleísta Amada Séptimo y a la concejal Carmen de la Rosa,  junto a otros oficiales latinos para apoyar al candidato demócrata a la alcaldía de NYC, Zohran Mamdani.

En ese esfuerzo Ydanis también se unió a líderes del movimiento laboral como son Henry Garrido y Sussie Lozada.

Asimismo, David Hiraldo, fundador de Renaissance Technical Institute; los comunicadores de la televisión Eddy Heredia, Roberto García y Caroline Pimentel; los taxistas Andrés Bonilla, Julián Contreras; los bodegueros Yulissa de Hernández, Marcos Rodríguez y Víctor Sierra, entre otros tantos, precisaron en documento de prensa:

«Ydanis y los demás líderes demócratas llevan en sus raíces el compromiso de seguir luchando para que la clase trabajadora viva con dignidad y que sean apoyadas para que se conviertan en clase media».

Recordaron que Adriano e Ydanis tienen una vida dedicada a servir a los mejores valores del partido Demócrata y buscan brindar vivienda asequible, asegurar la educación de mejor calidad para nuestros hijos y apoyar a los inmigrantes que aportan con sus trabajos al desarrolla de la ciudad de NYC y de todo el país.

«Fuera de estos últimos años que Ydanis se ha dedicado a dirigir y tener grandes logros dirigiendo la agencia de transporte más grande que tiene cualquiera ciudad de los Estados Unidos, este ha vivido dedicado al igual que Mamdani a la lucha por la clase trabajadora y clase media», indican.

Este miércoles, durante un encuentro entre más de un centenar de líderes latinos (empresarios, profesionales, comunitarios, periodistas, dirigentes políticos y ciudadanos comunes, entre otros) convocado por Rodríguez en el Alto Manhattan, este proclamó:

«Tenemos que votar por Mamdani porque nuestra misión es llevar a la alcaldía a un candidato que reconozca y valore el aporte de ese 28% que representa la presencia latina en la Gran Manzana».

«Cada uno de nosotros tiene una historia en esta ciudad y una agenda basada en educación, más vivienda, deporte, cultura, salud, seguridad y empleo».

«Debemos luchar para que sigamos avanzando», dijo, tras anunciar el apoyo de su equipo y exhortar a los demás sectores neoyorkinos votar por Mamdani.

«Somos una fuerza, y esa fuerza debe seguir siendo representada en los estamentos de esta ciudad», agregó Rodríguez.

