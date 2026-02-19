- Publicidad -
Valoran JCE capacite su personal en el exterior para nuevo formato de cédula

Ramón Mercedes19 de febrero de 2026
NUEVA YORK.- Organizaciones y dominicanos comunes en esta ciudad valoran de positivo que la Junta Central Electoral (JCE) capacite su personal en el exterior para la implementación del proceso de renovación de la nueva Cédula de Identidad y Electoral.

El apoyo al organismo electoral fue concedido por la dirección ejecutiva de “Prensa & Comunidad Hispana” (PreCoHis), que dirige el autor de esta crónica; “Proyecto 300 con Leonel”, que coordina Geraldo Rosario; los simpatizantes del PLD, Juan Sierra y Modesto Contreras; así como el reconocido y valorado dirigente comunitario y político, Roberto Rojas.

“Son pasos que viene dando la JCE para fortalecer la democracia dominicana y transparentar los venidores procesos electorales”, afirman.

Con motivo de las capacitaciones que estará recibiendo dicho personal, las Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE), Puntos Fijos y Oficinas Satélites permanecerán cerradas de manera temporal en distintas fechas del presente mes en oficinas ubicadas en Estados Unidos y Canadá.

Las capacitaciones y cierre temporal de las oficinas OSE es el siguiente:

Los pasados días 16 y 17 fue en Reading, Pensilvania. Los días 17, 18, 19 y 20 Perth Amboy y Camden, en Nueva Jersey. Asimismo, el 18, 19 y 20 en Providencia y Waterbury-Connecticut; Ottawa y Montreal, en Canadá.

Tambien, los días 20, 23, 24 y 25 en Chicago-Illinois y Houston-Texas. El 23 y 24 en Washington DC. En estos lugares la JCE ofrece servicios de cedulación y trámites a la diáspora dominicana.

