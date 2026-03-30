Valoran en NYC Danilo haya puesto oído en corazón militancia PLD y sociedad RD

Por Ramón Mercedes

NUERVA YORK.- Dirigentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad, al igual que ciudadanos comunes en el Alto Manhattan, coincidieron en manifestar que el expresidente y líder de esa organización, Danilo Medina, ha puesto el oído en la base peledeísta y en la sociedad dominicana al referirse a la candidatura presidencial de Francisco Javier García, al proclamar:

“Yo sé que Francisco Javier te dijo que va a resarcir la deuda, pero yo sé que tú no te sientes mal porque cumplimos con todas las promesas que hicimos, y más de las que no hicimos, y ese compañero va a ser un continuador de la obra que nosotros dejamos”, precisó Medina durante un concurrido “Encuentro Nacional de Dirigentes Comunitarios” en la Casa Nacional de la entidad el pasado sábado.

El presidente del PLD se pronunció en esos términos cuando precisamente Javier García saludaba al dirigente Giovanny para testificarles que cumpliría con lo expuesto por Medina, ocurriendo una ovación ante el hecho, clara señal de aprobación entre los peledeístas, se puede apreciar en el video que presenta la escena.

Por su parte, los dirigentes y militantes del PLD-NY, no queriendo identificarse para evitar cualquier proceso disciplinario, sostienen que el líder de la entidad no se ha equivocado, que el expresidente ha hablado claro, porque en política, nada ocurre por casualidad, como sentenciara Franklin D. Roosevelt, sugiriendo que los eventos políticos son resultado de una planificación meticulosa, no del azar.

Añaden que cada vez que un acontecimiento surge, “se puede estar seguro que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera”. “Dicho esto, no es casualidad que el presidente del partido se refiera a Javier García con esos señalamientos específicos”, precisan.

Mientras, ciudadanos comunes en el Alto Manhattan, no queriendo ser fotografiados, alegando que no son del PLD, comentaban el hecho en diferentes lugares públicos y este reportero pudo escuchar:

“Eso se sabía, porque en el PLD no hay otro aspirante presidencial con las cualidades de Javier García”. “Es el único que se ha mantenido reuniendo, conversando, visitando a nivel nacional y por años a los peledeístas”.

Asimismo, vive reuniéndose con los sectores vivos de la sociedad dominicana (empresarios, profesionales, políticos, comunitarios, amas de casas y comerciantes, entre otros sectores) para garantizar el triunfo de su partido.

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