Valora inversión de dominicanos en el exterior durante 3ra Feria Inmobiliaria Banreservas en EE. UU.

NUEVA YORK.- El gerente general de la prestigiosa “Inmobiliaria KW Dominicana”, subsidiaria de “KW Inmobiliaria de los Estados Unidos”, con oficinas en múltiples estados del territorio estadounidense y en 56 países, valora la inversión que hicieron cientos de dominicanos para adquirir propiedades durante la 3ra Feria Inmobiliaria del Banreservas, celebrada la semana pasada en NYC y Lawrence, Massachusetts.

Víctor Villanueva sostuvo que llevan dos años consecutivos participando en el evento, recibiendo a decenas de quisqueyanos que buscan adquirir sus propiedades en la República Dominicana.

Afirmó que “KW Dominicana”, por su experiencia, ofrece seguridad y confianza a los compradores en los diferentes proyectos que maneja a nivel nacional, abarcando toda la gama de inmuebles; económicos, comerciales y directos.

“Esa muestra de nuestros connacionales, de tener presente 24/7 su país, visitándolo, comprando propiedades, enviando remesas y cargamento de comida, entre otras cosas, es algo para tener más en cuenta y reconocerlos, sin importar en el gobierno que sea, ya que son un factor determinante para el desarrollo del país caribeño”.

Villanueva señaló que aquellos dominicanos que, por una u otra razón, no pudieron acudir al evento, pueden visitar sus oficinas en la calle Eugenio Deschamps No. 59, en el sector La Castellana, DN, y pueden contactar a sus ejecutivos al (809) 999-2586.

Este reporte pudo comprobar que esta empresa (KW Dominicana) fue de las más visitadas durante la actividad en la Gran Manzana, por la diversidad de inmuebles que ofrece y sus costos.

«Durante el evento, el presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera, expresó que se vendieron 824 viviendas, con un financiamiento superior a RD$ 5,118 millones. De ellas, 529 son unidades terminadas, mientras que 295 corresponden a proyectos en construcción.»

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