Santo Domingo, República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió la visita de una delegación ejecutiva del Citibank encabezada por Julio Figueroa, director ejecutivo para Latinoamérica, en la que ofreció una panorámica del estado actual de la economía dominicana y sus perspectivas, destacando su capacidad de resiliencia dado un contexto de inestabilidad mundial con motivo del conflicto de Medio Oriente, y el favorable estado de la inversión extranjera directa (IED) para el país.

El gobernador les informó que, “considerando la incertidumbre creada a raíz del conflicto en Medio Oriente en el presente y en el futuro, el comportamiento de la economía dominicana se ha caracterizado por su resiliencia, resaltando que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) ha registrado una mejoría en los primeros meses de 2026, acumulando un crecimiento promedio de 4.0 % durante enero-abril, impulsado principalmente por los sectores de construcción, manufactura de zonas francas y hoteles, bares y restaurantes. Hacia adelante, se prevé que la actividad económica se expanda en torno a 3.5 % – 4.0 % para el 2026, apoyada en la recuperación de la inversión privada y pública, así como el dinamismo del sector externo.

Valdez Albizu precisó que a pesar del complejo entorno internacional, las actividades generadoras de divisas mantienen su dinamismo, contribuyendo con la estabilidad relativa del tipo de cambio. En efecto, el peso dominicano acumula una apreciación en torno a 8.0 % al cierre de mayo de 2026. Asimismo, las reservas internacionales se ubican en unos US$15,900 millones, equivalente a 12 % del producto interno bruto (PIB) y unos seis meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Agregó que la IED alcanzó unos US$1,537 millones en el primer trimestre y se proyecta que cerraría el 2026 en torno a unos US$5,200 millones. Por su parte, las exportaciones totales alcanzaron US$4,195 millones en el primer trimestre, las remesas US$3,020 millones y los ingresos por turismo alcanzaron US$3,910 millones en este periodo, con lo cual, según cifras preliminares, la economía dominicana generó ingresos de divisas por unos US$13,400 millones en el primer trimestre, para un incremento de US$1,400 millones con relación al mismo periodo del pasado año.

En cuanto al sistema financiero, el gobernador indicó que “se mantiene robusto, capitalizado y con alta rentabilidad. El índice de solvencia se ubicó en 18.4 % en enero de 2026, superior al mínimo regulatorio de 10 %”.

De su lado el señor Julio Figueroa trasladó al gobernador su felicitación “al lograr ser un país destacado por su estabilidad macroeconómica en tiempos de incertidumbre, lo que proyecta seguridad para las inversiones”.

Además, expresó que “los datos revelan de forma fehaciente que la República Dominicana ha tomado una clara ventaja en el sector turismo con respecto a sus competidores más cercanos en América Latina, gracias a una proyección confiable y eficiente en los mercados internacionales para las inversiones, así como por la calidad de la oferta que se ofrece al turista”.

A su vez, agradeció al BCRD la apertura de su preeminente equipo profesional a la colaboración, a través de la cual el Citibank recibe orientaciones que benefician a su gestión, logrando así asentar resultados favorables en el mercado financiero local. En ese tenor, se comprometió a mantener el espíritu de colaboración que incremente los flujos de inversión extranjera directa.

Valdez Albizu invitó al Citibank a “apostar por RD considerando su buen clima de estabilidad, confianza institucional y marco jurídico, lo cual garantiza sus inversiones”.

Julio Figueroa realizó su visita junto a Pablo Del Valle, clúster head Latinoamérica y el Caribe; Rocio Velarde, gerente general de Citi RD; y María Guerra, vicepresidenta de Citi RD.

El gobernador estuvo acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; Maximo Rodriguez y Carlos Delgado, subgerente y director de Regulación y Estabilidad Financiera, respectivamente.

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