Valdez Albizu obtiene por tercera vez el reconocimiento entre los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo

Washington, D.C., Estados Unidos. La revista Global Finance reconoció al gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, como uno de los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo, basado en su elevada calificación en el Central Banker Report Card 2025. La publicación internacional evaluó el desempeño durante el último año de los bancos centrales del mundo en áreas como el control de inflación, la estabilidad financiera y la independencia política.

La distinción fue entregada al gobernador del BCRD el sábado 18 de octubre, de manos de Christopher Giarraputo, director de operaciones de Global Finance, durante una ceremonia organizada por la revista internacional en Washington, D. C., en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Grupo Banco Mundial.

Global Finance galardonó al gobernador Valdez Albizu, junto a sus homólogos, “por haber librado una batalla contra la inflación en los últimos años, mostrando avances tangibles, así como por las contribuciones al crecimiento y a la estabilidad económica”, afirmó Joseph Giarraputo, director del consejo editorial y fundador de la revista.

Esta es la tercera ocasión en que la referida publicación internacional reconoce al gobernador Valdez Albizu, luego de hacerlo en 2017 y 2024. El Sr. Giarraputo expresó que “las calificaciones anuales de los gobernadores honran a aquellos líderes cuyas estrategias superaron a las de sus homólogos, gracias a su originalidad, creatividad y tenacidad”.

Valdez Albizu se situó con la calificación A-, siendo también reconocidos destacados gobernadores como Jerome Powell, de Estados Unidos de América, Christine Lagarde, de la Unión Europea y Hassan Abdalla, de Egipto; así como de América Latina, Julio Velarde, de Perú, Rossana Costa, de Chile, Carlos Carvallo Spalding, de Paraguay, entre otros.

Global Finance es una publicación de gran prestigio internacional fundada en 1987, que se difunde en 193 países, con una circulación superior a los 50,000 ejemplares. Tiene su sede en Nueva York y oficinas en todo el mundo, ofreciendo sus análisis financieros y de mercado a altos directivos de empresas, financieros responsables de tomar decisiones estratégicas de inversión de empresas multinacionales, e instituciones financieras.

Para recibir el reconocimiento, el gobernador Valdez Albizu estuvo acompañado por los señores Joel Tejeda Comprés, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera; Julio Andújar Scheker, asesor económico; Joel González Pantaleón, subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos, y Frank Fuentes, representante de la República Dominicana ante el FMI.