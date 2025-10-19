Valdez Albizu concluye su participación en las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial

Washington D.C., Estados Unidos. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, concluyó su participación en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), que se llevaron a cabo del 13 al 18 de octubre, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América.

En el marco de estos encuentros, el gobernador Valdez Albizu asistió a la reunión de la Constituyente, encabezada por el señor André Roncaglia, director ejecutivo del FMI por Brasil y presidente de la silla de países a la cual pertenece la República Dominicana ante el organismo, en la cual intervinieron los presidentes y gobernadores de los bancos centrales miembros exponiendo los resultados y las expectativas de cada país para el cierre del año 2025, un año que se ha caracterizado por un panorama internacional convulso.

Particularmente, el gobernador del BCRD sostuvo una reunión bilateral con el señor Roncaglia, junto al ministro de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz, en la que analizaron el comportamiento de la economía dominicana, el informe sobre la reciente visita del Artículo IV, y se expuso también sobre la implementación de la política fiscal del Gobierno en lo que resta del año, junto al mayor gasto de inversión pública prevista en el presupuesto complementario.

Adicionalmente, el gobernador Valdez Albizu, junto al ministro Díaz, realizó una ponencia en la Reunión de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPDR) en la cual destacó que, para mitigar el impacto del desafiante contexto internacional, el país ejecuta un programa coordinado entre la política monetaria y fiscal para dinamizar la demanda interna. También precisó que, en un entorno de bajas presiones inflacionarias, el Banco Central redujo recientemente su tasa de política monetaria e implementó un programa de provisión de liquidez para canalizar financiamiento a los sectores productivos. De su lado, el ministro Díaz, destacó el compromiso del Gobierno con la estabilidad y el cumplimiento de la regla fiscal.

Valdez Albizu puntualizó que, a pesar del panorama incierto, los fuertes fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana han contribuido a mejoras recientes en las calificaciones de deuda e indicadores de riesgo país, los que se ubican en sus mínimos históricos. Agregó que, este clima de negocios favorable, apoyado en la estabilidad política y



social, continúa atrayendo flujos significativos de inversión extranjera directa, que sobrepasará este año los US$4,800 millones y cubrirá con holgura el déficit proyectado de la cuenta corriente de 2.5 % del producto interno bruto (PIB). Por último, el gobernador culminó su intervención mencionando que se prevé que la economía dominicana retomaría gradualmente un ritmo de crecimiento cercano al potencial en el 2026, sentando las bases para una expansión entre 4.0 % y 5.0 % para el próximo año, en un entorno en que la inflación continuaría dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %.

De igual forma, Valdez Albizu participó como panelista en la CXIX Reunión de Gobernadores del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) en la sesión “Perspectivas económicas y financieras para las Américas, con especial énfasis en la inflación”, donde enfocó su ponencia en la respuesta de los bancos centrales de Centroamérica y República Dominicana ante la incertidumbre internacional. En este contexto, indicó que las economías pequeñas, abiertas, y dependientes de Estados Unidos, han enfrentado desafíos significativos derivados de las políticas comercial y migratoria de ese país y de la desaceleración económica que ha experimentado en el presente año.

Además, sostuvo una importante reunión en el Departamento del Tesoro estadounidense, en la que pudo intercambiar con funcionarias del Programa de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA, por sus siglas en inglés) del Tesoro, Nicki Post, Audrey Linthorst y Rena Toft. En dicha reunión, Valdez Albizu destacó el apoyo brindado por la OTA durante los últimos años para la implementación de políticas orientadas a lograr una mayor inclusión financiera en nuestro país. Mencionó que, como efecto positivo de los esfuerzos del país en la promoción de la inclusión financiera, el porcentaje de adultos con una cuenta bancaria en República Dominicana pasó de 51 % en 2021 a 65 % en 2024, según la encuesta del Banco Mundial sobre inclusión financiera a nivel mundial para 2024.

En el marco de estas actividades, el gobernador Valdez sostuvo encuentros bilaterales con el señor Alexandre Tombini, representante jefe de la Oficina del Banco de Pagos Internacionales para las Américas (BIS, por sus siglas en inglés), también con Alberto Torres director del Grupo de Sector Público para Latinoamerica del CITIBANK, así como con Rahul Garg de la prestigiosa firma de inversión PIMCO. En estos encuentros se mencionó la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica y el papel de la política monetaria para contribuir a mantener la inflación controlada, en torno al rango meta del Banco Central, conjuntamente con un crecimiento económico sostenible. Se destacó la importancia de la estrecha coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda y Economía en la República Dominicana.

Además, los miembros de la delegación del Banco Central participaron en la reunión de la “Red de bancos centrales y ministerios de hacienda de América Latina y el Caribe” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como en una serie de encuentros con inversionistas y bancos de inversión interesados en la economía dominicana, organizados por Bank of America, Stone X Securities, Jeffereys y UBS.

El gobernador Valdez Albizu estuvo acompañado por los señores Joel Tejeda Comprés, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Julio Andújar Scheker, asesor económico, Joel González Pantaleón, subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos, y Frank Fuentes, representante de la República Dominicana ante el FMI.