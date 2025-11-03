Uvas de San Juan: un modelo agrícola moderno de la Universidad UFHEC, destacado por el presidente Abinader

San Juan de la Maguana, R.D. – El presidente de la República, Luis Abinader, reconoció el proyecto de cultivo de uvas de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) como un modelo moderno de innovación agrícola con alto potencial de exportación, generación de empleos y transformación territorial.

Durante una visita a San Juan, el mandatario recorrió la finca donde se desarrollan variedades de uvas sin semillas bajo un sistema de manejo tecnificado que ya ha logrado sembrar más de 400 tareas, como parte de una iniciativa que apuesta por la diversificación productiva y la investigación aplicada en el campo dominicano.

“Esta es una iniciativa que se encuentra en Pedro Corto y demuestra el talento y la capacidad de innovación del campo dominicano. Es parte de lo que queremos hacer con el Plan San Juan y ya produce las primeras uvas sin semillas certificadas del país. Un orgullo que nos impulsa a seguir apoyando el desarrollo agrícola”, manifestó el mandatario.