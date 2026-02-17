- Publicidad -
USGS reitera no existe riesgo inmediato tras reciente temblor de tierra en NY

Ramón Mercedes17 de febrero de 2026
NUEVA YORK.- Las autoridades del Servicio Geológico (USGS) de los Estados Unidos   reiteraron que no existe riesgo inmediato tras el temblor de tierra magnitud 2.7 registrado este domingo en la ciudad de Chazy, condado de Clinton en el nordeste del Estado de NY, distante a 404 kilómetros de Manhattan.

Aunque fue de baja magnitud, sorprendió a miles de residentes, entre ellos a decenas de familias dominicanas, entre otras etnias, residentes en el lugar. No se reportaron daños materiales ni personas lesionadas, informaron las autoridades.

El fenómeno telúrico sucedió en horas de la noche y los especialistas explican que los sismos pequeños suelen sentirse con mayor claridad en el noreste de EE. UU. debido a la geología del subsuelo, que permite que las ondas sísmicas viajen a mayores distancias y este tipo de actividad forma parte del comportamiento geológico natural de la región.

Aunque NY no es considerado un estado de alta actividad sísmica como California o Alaska, los terremotos pequeños ocurren con relativa frecuencia, especialmente en el norte del Estado, según el USGS.

El temblor más reciente previo al del domingo ocurrió el 14 de octubre de 2024.

