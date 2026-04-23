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United Airlenes aumenta un 20 % a sus tarifas; viaja a varios destino de RD

Ramón Mercedes23 de abril de 2026
5 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- La aerolínea estadounidense United Airlines ha aumentado sus tarifas entre un 15 y un 20% en su intento de compensar el incremento de los precios de la gasolina y proteger sus ganancias, señalaron directivos de la empresa.

También está reduciendo en un 5% el número de vuelos previstos para este año con el fin de recortar gastos.

El director ejecutivo Scott Kirby calificó los precios del petróleo como “increíblemente volátiles”, pero dijo que el plan de la compañía se basa en el supuesto de que “el valor del combustible podría mantenerse al alza durante más tiempo”.

La línea aérea conecta viaje desde los aeropuertos de Newark-Nueva Jersey a los de Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y Punta Cana.  También vuela desde Filadelfia, Washington D.C., Atlanta, Houston, y Chicago, entre otros.

United conecta aproximadamente con 375 aeropuertos en seis continentes, su sede principal se encuentra en Chicago-Illinois, hasta el momento cuenta con 1,086 aeronaves, siendo la edad promedio 15,2 años.

En el 2025 transportó aproximadamente 181 millones de pasajeros, lo que representa un aumento significativo respecto a los 173,6 millones registrados en el 2024.

Durante el 2025 obtuvo ganancia de $59,100 de dólares, sus activos totales ascienden a US$76,400, patrimonio total de US$15,300, y un total de 113 mil 200 empleados.

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Ramón Mercedes23 de abril de 2026
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