Unión de Ligas inaugura torneos de béisbol en provincias RD; dominicano NY valora y apoya

NUEVA YORK.- La Unión de Ligas de Béisbol de la República Dominicana, que dirige el Nelvin Taveras, inauguró recientemente tres importantes torneos de béisbol en las provincias de San Cristóbal, Santo Domingo y Moca, en las categorías 13 a14 años.

El empresario, deportista y líder comunitario en NYC, Roberto Rojas, valora y apoya dichos encuentros a través de la Fundación Solución Nacional, (SOLN) y Kennedy Car & Service, ambas presididas por él.

Los estadios Los Yolas, San Cristóbal; Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte (Play #2) de Santo Domingo y el Bragañita García, de Moca, fueron los escenarios de las inauguraciones que arriban a su séptimo año.

Más de 500 jóvenes desfilaron ante la ovación de sus familiares y la comunidad en dichas provincias, dando inicio a estos torneos cargado de emociones, disciplina y orgullo deportivo, dedicados a Roberto Rojas y Ariel Vásquez.

«Ver a estos jóvenes comenzar una nueva temporada con tanta ilusión reafirma que en dominicana el béisbol es parte fundamental de nuestra formación e identidad». Cada uno de ellos representa el futuro del béisbol y el corazón de cada ciudad, precisó Rojas, al oficializar el comienzo de los torneos, que llevan su nombre.

Como parte del respaldo que año tras año ofrece Rojas a estos eventos destinados a uniformes y materiales deportivos para los equipos participantes, en cada de las inauguraciones recibió certificados de reconocimientos de los principales organizadores en estos pueblos.

Por su parte, Taveras, el presidente de la Unión de Liga destacó el corazón noble que posee Rojas, generosa, leal e íntegra que actúa con principios morales elevados y empatías hacia los demás.

Dijo que, sin Roberto, sería imposible montar estos torneos que aún en los próximos días también serán inaugurados en Montecristi y Mao, respectivamente.

En San Cristóbal el desfile incluyó a los equipos de las Ligas Julio César Nina, Randy Pujol, Ipreme Academia y Héctor Delgado.

También participaron en Santo Domingo, los juveniles de las ligas De León, Kelvin Arias, Miranda, Villa la Bendición y Kilómetro 9.

En Moca, se unieron igualmente los equipos de las ligas Felipe Marte, Freddy Peralta, Edwin Sánchez, Rumi, Humberto, Wendy Rodríguez, Chevy, Sixto Rodríguez, Naranjar y David Lantigua.

Taveras, quien reside en NY, es consciente de la gran importancia y relevancia de estos eventos y destaca el posicionamiento que se ha tenido en dicho sector en poco tiempo de ingresar al movimiento.

