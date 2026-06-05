Unas 700 personas fueron beneficiadas en La Romana en operativo médico

La Romana: – La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), de La Romana organizó un operativo médico en las que más de 70 personas se beneficiaron con la consultas y medicamentos gratis.

La actividad la encabezó el director provincial licenciado Adner Pérez, quien interpretando las cualidades humanas del director general de la (DASAC), Edgar Féliz Matos reunió a cientos de comunitarios para este operativo médico.

El operativo contó con la presencia de la directora regional Este de la DASAC, Martina Pepen como invitada especial, quien valoró positivamente el esfuerzo conjunto realizado para brindar asistencia médica de calidad a cientos de familias romanenses.

Asimismo, se reconoció la invaluable colaboración con la Fundación doctor Manuel de la Cruz, quien lideró la coordinación y ejecución de la parte médica, junto a un equipo de profesionales de la salud comprometidos con el servicio comunitario.

Durante la actividad se ofrecieron consultas en diversas especialidades médicas, además de la entrega de medicamentos gratuitos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los asistentes.

Adner Pérez agradeció el respaldo de todos los colaboradores, voluntarios, personal médico e instituciones que hicieron posible esta importante iniciativa, reafirmando que desde la DASAC se continuará trabajando para llevar soluciones y asistencia social a quienes más lo necesitan.

“Seguimos gestionando con amor y compromiso, llevando salud, bienestar y esperanza a nuestra gente”, expresó Pérez al concluir la jornada.

Visited 3 times, 3 visit(s) today