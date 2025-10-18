UNAPEC celebra sus 60 años de legado, visión y compromiso con la educación superior dominicana

Santo Domingo, 2025 D.N. La Universidad APEC (UNAPEC) celebró este martes su Cena 60.º Aniversario, un emotivo encuentro que reunió a autoridades nacionales, líderes empresariales, miembros de la comunidad académica y aliados estratégicos, encabezados por el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona.

El acto, celebrado en el Marriott Piantini, forma parte de una agenda conmemorativa que rindió homenaje a seis décadas de compromiso institucional con la excelencia educativa, la innovación y el desarrollo social de la República Dominicana.

En sus palabras de bienvenida, el rector de UNAPEC, licenciado Erik Pérez Vega, expresó que esta celebración representa “una oportunidad para agradecer, reconocer y mirar hacia el futuro con la convicción de que lo mejor está por venir”.

“Esta universidad nació del esfuerzo colectivo de empresarios, académicos y visionarios que creyeron que el desarrollo de una nación se construye desde el aula, la investigación y el servicio. Hoy reafirmamos ese compromiso, transformando a UNAPEC, internacionalizándola y preparándola para los nuevos paradigmas sin perder sus valores esenciales”, destacó el rector.

Durante su intervención, Pérez Vega anunció el Programa Especial de Becas UNAPEC 60 Aniversario, con el apoyo de empresas aliadas, mediante el cual se otorgarán 60 becas en diplomados de alto impacto: Ciencias de Datos aplicada al Big Data, Ciberseguridad y Mastering Microsoft Power BI.

Cada beca busca fortalecer las competencias tecnológicas y profesionales de jóvenes talentos y promover su inserción productiva en el mercado laboral.

Por su parte, la presidenta de la Junta de directores de Unapec, Dra. Elena Viyella, pronunció un discurso de alto contenido histórico y simbólico, evocando el espíritu fundacional de la universidad y el papel de sus creadores —entre ellos, José María Bonetti Burgos, Juan Tomás Tavares Julia, Donald J. Reid Cabral y monseñor Juan Félix Pepén—, quienes concibieron el proyecto educativo en 1965, “al calor de una nación que emergía de la dictadura y apostaba por la libertad y el conocimiento”.

“Hoy no solo celebramos 60 años de historia, sino también de servicio al conocimiento, a la ética y al desarrollo sostenible del país. UNAPEC es una universidad que honra su origen con propósito y se proyecta con fuerza hacia el porvenir”, afirmó Viyella.

Durante la ceremonia se destacó que Unapec ha graduado a más de 50 mil profesionales, con presencia en 35 países y cinco continentes, y mantiene una tasa de empleabilidad del 87 %, además de haber invertido más de RD$422 millones en becas en los últimos años, consolidando su compromiso con la inclusión y la equidad educativa.

El acto contó con un emotivo recorrido audiovisual por los principales hitos institucionales, y cerró con las palabras del presidente Luis Abinader, quien felicitó a Unapec por <<su sostenido aporte al desarrollo del capital humano, la innovación y la formación de líderes que contribuyen a una República Dominicana más competitiva y moderna >>.

La Cena 60.º Aniversario de Unapec simbolizó el cierre de una etapa histórica y la apertura de un nuevo ciclo institucional orientado a la transformación digital, la internacionalización académica y la formación de profesionales comprometidos con el progreso del país.

