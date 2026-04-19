Un negocio millonario que opera en la sombra : las bancas y loterías

Un negocio millonario que opera en la sombra : las bancas y loterías Si el plan logra formalizar el 80% , el gobierno recaudaría 15 mil millones de pesos al año

Roberto Monclus

El Gobierno dominicano reactivó el Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, apuestas deportivas y otros juegos de azar mediante el decreto 197-26, con el objetivo de ordenar un sector que durante años ha operado con altos niveles de informalidad.

La medida busca depurar, validar y formalizar a miles de operadores en todo el territorio nacional, bajo la coordinación de la Lotería Nacional y con la participación de varias instituciones estatales.

El plan responde a una realidad económica contundente: la proliferación masiva de bancas.

En República Dominicana existen decenas de miles de puntos de apuestas, muchos de ellos fuera del sistema formal.

Solo en el proceso iniciado en 2022 se registraron más de 93,000 bancas interesadas en regularizarse, lo que evidencia la magnitud de un sector con fuerte presencia en la economía popular. En términos económicos, el negocio de las bancas y loterías mueve miles de millones de pesos al año. Sin embargo, gran parte de ese flujo opera al margen del control fiscal.

Estimaciones oficiales indican que, si se logra formalizar al menos el 80 % de las bancas informales, el Estado podría recaudar más de 15,000 millones de pesos anuales, multiplicando hasta por diez los ingresos actuales provenientes de este sector.

Actualmente, la contribución real al fisco es significativamente menor debido a la evasión y la informalidad.

Aunque existen impuestos específicos —como el gravamen a los premios de lotería y cargas impositivas a los operadores—, la falta de registro y supervisión limita la capacidad recaudatoria del Estado dominicano.

El nuevo plan otorga un rol clave a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que será responsable de verificar el cumplimiento tributario de las bancas, incorporarlas al régimen fiscal y fortalecer los procesos de fiscalización.

Esta integración busca cerrar brechas históricas en el cobro de impuestos dentro del sector de juegos de azar.

Además del componente fiscal, la iniciativa tiene un enfoque institucional más amplio. El decreto reorganiza un consejo consultivo que incluye entidades como el Ministerio de Hacienda, INDOTEL, asociaciones del sector y representantes de los operadores, con el fin de garantizar una supervisión más efectiva y coordinada.

En síntesis, la reactivación del plan de regularización no solo pretende ordenar un sector altamente disperso, sino también convertirlo en una fuente más robusta de ingresos para el Estado.

El desafío estará en lograr que miles de bancas informales se integren plenamente al sistema, cerrando así una brecha fiscal que, hasta ahora, le ha costado al país miles de millones de pesos cada año.

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