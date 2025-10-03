UDIMA inviste como Doctor Honoris Causa a Valdez Albizu

Madrid. España. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, fue investido el pasado 1 de octubre como Doctor Honoris Causa por la Universidad a Distancia de Madrid (España), perteneciente al Grupo Educativo CEF UDIMA, “en reconocimiento a su trayectoria ejemplar y a sus aportes al desarrollo económico y la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana”, según expresó la institución académica.

La solemne ceremonia, celebrada en el campus de Collado Villalba en Madrid, se convirtió en un homenaje a la función pública y a las instituciones de República Dominicana y España.

El rector de la universidad, Eugenio Lanzadera, afirmó que esta investidura honra “a quienes contribuyen con su trabajo, experiencia y sabiduría, no solo a hacer grande a la universidad, sino al vasto universo del conocimiento que es patrimonio de la humanidad”. En el acto también se reconoció a Jesús Gascón Catalán, secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria de España, por su labor investigadora y de difusión en el ámbito tributario.

UDIMA destacó que “Valdez Albizu, con 51 años de carrera en el Banco Central de la República Dominicana y 27 de ellos como gobernador, es el funcionario con más tiempo en el cargo en la historia de todo el continente americano. Bajo su liderazgo, la República Dominicana ha mantenido un crecimiento económico sostenido, con estabilidad de precios y un clima de inversión favorable, aún en medio de crisis internacionales como la de 2008 y la del COVID-19”.

Valdez Albizu, al momento de recibir la distinción, expresó que “conferirme este Doctor Honoris Causa por mis aportes a la economía, la más alta distinción de esta universidad es especialmente significativo para mí, porque durante estos años al frente del Banco Central he sido testigo de una trayectoria ascendente de la economía dominicana gracias a su continuo crecimiento y su capacidad de resiliencia mostrada ante distintas crisis”.

Valdez Albizu estuvo acompañado de su esposa Fior Martínez de Valdez y el asesor de Seguridad del BCRD, Edwin Dominici. El acto contó con la presencia de destacadas personalidades, entre ellas Tony Raful Tejada, embajador de la República Dominicana ante el reino de España; José Marte Piantini, cónsul general en Madrid; Diana Infante Quiñones, ministra consejera de la Embajada dominicana; Patricia Portela, rectora de CEF – Santo Domingo; Flavio Dario Espinal, jurista y diplomático; Javier Armenteros Márquez, director de la oficina de representación de Banreservas, entre otros.





