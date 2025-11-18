- Publicidad -
BancariasDeportes

UDESA anuncia entrega XXX Premio Hanns Hieronimus a ACAP lunes 24 de noviembre

PRIMICIAS DIGITAL18 de noviembre de 2025
1 1 minuto de lectura

SANTIAGO DE LOS 30 CABALLEROS, Santiago, República Dominicana (18-11-2025).- La Unión Deportiva de Santiago, Inc. (UDESA), anunció la entrega del XXX Premio Hanns Hieronimus a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP), el próximo lunes 24 de noviembre 2025 a las 6:30pm en la sala Juan Alberto Hernández, del Gran Teatro del Cibao.

Así lo dio a conocer la presidenta de UDESA, Margarita Jáquez, quien adelantó que, ACAP es una institución que siempre ha estado, además de sus labores sociales, con atención al deporte, sobre todo, acercamientos constantes a la entidad que dirige.

“Esa institución, desde los inicios de UDESA se ha mantenido, acorde a su norte, muy cercana a nosotros, siempre han colaborado con esta entidad en actividades cotidianas y en las grandes que hemos realizado para Santiago y nuestra dirigencia considera a ACAP protectores del deporte”, apuntó.

Se ha elaborado un corto programa que incluye el discurso de Margarita Jáquez y el de agradecimiento de ACAP, semblanza de esa institución, entrega del reconocimiento e imposiciones de pines de UDESA, al final la despedida se realizará en el bar Moisés Zouain, del Gran Teatro del Cibao.

Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL18 de noviembre de 2025
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

El Directorio Ejecutivo del FMI Concluye la Consulta del Artículo IV con República Dominicana, correspondiente a 2025

18 de noviembre de 2025

República Dominicana será anfitrión de la 305ª Reunión del Consejo Monetario Centroamericano

18 de noviembre de 2025

El Banco Mundial y la SIPEN estudian la participación y la informalidad en el Sistema Dominicano de Pensiones

18 de noviembre de 2025

Senador Julito Fulcar coordina con ministro de Deportes la inauguración del play de Salinas y la ejecución de nuevas obras deportivas en Peravia

18 de noviembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!