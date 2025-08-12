- Publicidad -
Turista asombrado

Ramón Colombo12 de agosto de 2025
…Y al terminar de recorrer el país nuestro amigo quedó mudo hasta que pudo al fin expresar su inmenso asombro por el verdor radical de sus llanos y montañas; por el azul incomparable de sus mares costeros; por la arena blanquísima de sus playas; por la brisa gozada por sus aves y por la paz sin animales salvajes…(Y no quería creer que los dominicanos apenas conocemos los rumores mañaneros y las despedidas nocturnas de sus aves; apenas suponemos que mañana y noche sólo se diferencian por la paz y la luz y su gente trabaja la tierra con amor reiterado por años…(En fin, mi amigo turista apenas aceptó que este paraíso se llama República Dominicana).

