¿Tu hijo nació fuera del país? Dale hoy su cédula y asegúrale su futuro

Por: Lic. César Fragoso. Asesor Inmobiliario

Muchos dominicanos han salido del país buscando mejores oportunidades para sus familias. En ese camino han formado hogares en el extranjero y allí han nacido sus hijos. Aunque esos niños nazcan en otro país, sigan otro sistema y crezcan en otra cultura, no dejan de ser dominicanos. Llevan en su sangre el origen, la historia y el derecho de pertenecer a esta nación. Esa conexión no se pierde con la distancia, se fortalece cuando los padres toman decisiones responsables.

Uno de los errores más comunes es dejar los documentos para después. “Más adelante lo hago”, “cuando lo necesite”, “ahora no hace falta”. Y el tiempo pasa rápido. Los niños crecen, se convierten en jóvenes y comienzan a soñar con su futuro. Cuando llega una oportunidad en la República Dominicana, descubren que no tienen su estatus organizado. Entonces vienen las carreras, las filas, los gastos y las frustraciones.

Todo hijo de padre o madre dominicano, aunque haya nacido fuera del país, tiene derecho a la nacionalidad dominicana. No es un favor, no es un regalo, no es un privilegio. Es un derecho que le corresponde por ley. Puede tener su acta de nacimiento, su cédula, ser ciudadano y participar plenamente en la vida económica y social del país. Pero ese derecho solo se convierte en realidad cuando se ejerce.

Registrar a un niño desde que nace es un acto de amor, responsabilidad y visión. Es pensar más allá del presente, dejarle abiertas las puertas para el futuro, decirle sin palabras: “Me preparé hoy para que tú tengas opciones mañana”. Es construirle un camino más fácil, más seguro y organizado para toda su vida.

La cédula dominicana no es solo un documento de identificación. Es la llave para todo. Sin cédula no se puede comprar una vivienda con un préstamo otorgado por bancos del país. No se puede invertir con facilidad, firmar contratos importantes o formalizar negocios rápidamente. Sin cédula, todo se complica. Con cédula, todo fluye.

A lo largo de mi experiencia he visto muchos jóvenes con talento, recursos y deseos de invertir en su país perder oportunidades por no estar preparados. Proyectos que no pudieron aprovechar. Propiedades que no pudieron comprar. Negocios que no pudieron formalizar. Y no fue por falta de interés, fue por falta de documentación.

Padres dominicanos en el exterior: no esperen a que sus hijos sean adultos para comenzar este proceso. Háganlo desde pequeños. Regístrenlos en el consulado. Obtengan su acta dominicana. Organicen sus documentos. Guarden todo en orden.

Ese esfuerzo de hoy será tranquilidad mañana. Será una herencia silenciosa que los acompañará toda la vida.

Jóvenes nacidos fuera del país: este mensaje también es para ustedes. Tu nacionalidad dominicana es una fortaleza. Es una oportunidad. Es un respaldo. No la ignores. No la dejes pendiente. Busca tu acta. Tramita tu cédula. Prepárate desde ahora. El futuro favorece a los que se organizan, no a los que improvisan.

La República Dominicana sigue creciendo y desarrollándose. Cada año surgen nuevos proyectos, nuevas inversiones y oportunidades en bienes raíces, turismo, comercio y servicios. Miles de dominicanos en el exterior regresan para comprar su casa, montar un negocio o asegurar su retiro. Y los que están listos avanzan. Los que no, se quedan mirando desde afuera.

Tener tu cédula es estar preparado para comprar tu primera vivienda y recibir el Bono del Gobierno. Es poder invertir en un proyecto, acceder a financiamientos en República Dominicana, construir patrimonio, asegurar estabilidad, pensar en el futuro con tranquilidad.

Todo eso comienza con un paso sencillo: tener tu documentación en orden.

No subestimes el poder de una decisión tomada a tiempo. Registrar hoy. Organizar hoy. Tramitar hoy. Son acciones pequeñas que producen resultados grandes. Son decisiones que abren puertas durante toda la vida. Son inversiones en tranquilidad, seguridad y prosperidad.

Ser dominicano no es solo sentirse orgulloso. Es tener derechos, respaldo y oportunidades. Si naciste fuera, pero eres hijo de dominicanos, este país también es tuyo. Reclámalo. Protégelo. Prepárate. Invierte. Construye. Tu futuro puede comenzar hoy con una decisión responsable.

