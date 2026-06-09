TSE ordena levantamiento oposición a cuentas bancarias a Partido Humanista Dominicano (PHD)

Santo Domingo. – El Tribunal Superior Electoral ordenó el levantamiento de la oposición trabada contra el Partido Humanista Dominicano (PHD), en consecuencia, ordenó a las entidades Banco BHD, S. A. y Banco de Reservas de la República Dominicana, de manera inmediata, dejar sin efecto la oposición trabada mediante el acto de alguacil núm. 145/2026, de fecha 22 de mayo del 2026, instrumentado por el ministerial Eusebio Disla Floretino, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, por demostrarse que se trata de una turbación manifiestamente ilícita.

La oposición fue interpuesta por los señores por los ciudadanos Eléxido Paula Liranzo, Rafael García Filpo, Cristian Carrasco Ortiz, Mayra Méndez Silverio, Julián Burgos Bonilla y Cristian Alexander Tejada Joaquín.

Mediante el Dispositivo de Ordenanza: TSE/0006/2026, Expediente núm. TSE-01-0015-2026, el Tribunal, admitió en cuanto a la forma la demanda en referimiento incoada por el Partido Humanista Dominicano (PHD), mediante instancia depositada en la Secretaría General de este Tribunal el día 29 de mayo del 2026, contra los señores Eléxido Paula Liranzo; Rafael García Filpo, Cristian Carrasco Ortiz, Mayra Méndez Silverio, Julián Burgos Bonilla y Cristian Alexander Tejada Joaquín, por haber sido incoada de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Los jueces rechazaron el medio de inadmisión planteado por la parte demandada, sobre la falta de calidad de Ramón Emilio Goris Taveras, en virtud de que, al momento del apoderamiento de este Tribunal, el Partido Humanista Dominicano (PHD) no ha celebrado su convención interna para la elección de sus nuevas autoridades.

La Corte dispuso que la Ordenanza sea notificada a las partes, vía Secretaría, y publicada en el portal institucional del Tribunal Superior Electoral y en el Boletín Contencioso Electoral, para los fines correspondientes.

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