Toros vencen por la mínima 5-4 a Leones en La Romana

LA ROMANA.- Los Leones del Escogido cayeron este sábado 5-4 ante los Toros del Este en un partido celebrado en el estadio Francisco A. Micheli, de esta ciudad.

Los melenudos fabricaron una vuelta en la segunda entrada, que abrió Héctor Rodríguez con doble al jardín izquierdo contra José Ureña, pasó tercera con toque de Yamaico Navarro al lanzador y anotó con elevado de sacrificio de Junior Lake al prado derecho.

Los locales marcaron tres veces en el tercer episodio frente Lael Lockhart, a quien Bryan De la Cruz le pegó sencillo al central y anotó con doble de Félix Reyes al bosque izquierdo. Un sencillo de Eloy Jiménez al central colocó corredores en las esquinas y un rodado de Yairo Muñoz a primera permitió que Reyes anotara y Jiménez pasara a segunda para luego estafarse la antesala y anotar por error en tiro del lanzador.

En el sexto, los escarlatas sumaron una más ante Nick Ramírez tras un doble de Jasson Domínguez, que se estafó la tercera y luego alcanzó el plato con tres bases por bolas consecutivas del pitcheo taurino.

Con juego 4-2 los capitaleños empataron el juego frente a José Adames llenando las almohadillas con dos bases por bolas y un pelotazo. Navarro conectó elevado de sacrificio al jardín derecho para remolcar a Erick González con la tercera de los escogidistas. Las bases se volvieron a llenar con pelotazo a Lake por parte de Gerson Moreno, y un batazo para doble matanza de Sócrates Brito empató el juego.

Los azucareros volvieron a tomar el comando del partido con un doble de Sandber Pimentel que remolcó a Muñoz desde la inicial.

El abridor por los Leones, Lael Lockhart, salió sin decisión pese a una salida de cinco innings de dos vueltas limpias, cinco ponches y solo un boleto.

Moreno (1-0) se apuntó la victoria al tirar dos tercios en blanco en el octavo. Jacob Barnes (0-1) fue el lanzador derrotado al permitir la carrera de los Toros en el octavo. El salvamento fue para José Manuel Fernández (1) al tirar el noveno en blanco.

Por los rojos, Rodríguez se fue de 2-1, con doble, una anotada y dos boletos; Domínguez, de 4-2, con doble, una anotada y base por bolas, y Navarro, de 1-0, con dos impulsadas y transferencia. Por los romanenses, Reyes de 4-3, con doble y una anotada, y Muñoz, de 4-1, con una empujada y una anotada.

Luego del encuentro, los Leones colocaron su marca en 11-14 y los Toros en 13-11.

El Escogido volverá a casa este domingo para recibir a las Águilas Cibaeñas en el estadio Quisqueya a las 4:00 pm.

