Toros tendrán ocho partidos de pretemporada

LA ROMANA (TorosdelEste.com).- Los Toros del Este tendrán desde este martes el primero de ocho partidos de pretemporada, con miras a prepararse para la campaña 2025-26 dedicada al inmortal Juan Marichal y que está pautada para iniciar el 15 de octubre.

La tropa taurina tendrá cuatro partidos con el Escogido y cuatro con las Estrellas, iniciando este martes 30 de septiembre cuando se midan a los Leones a partir de las 11:00 de la mañana en las instalaciones de los Yankees de Nueva York en Boca Chica, donde los escarlatas están haciendo sus entrenamientos de pretemporada.

El miércoles 1º de octubre los Toros reciben a sus vecinos de las Estrellas Orientales en el Corral, en encuentro pautado para iniciar a las 11:00 de la mañana.

El jueves los Toros tendrán otro partido interescuadras para volver a recibir a los verdes el viernes en el Corral, también a las 11:00 AM. El sábado los romanenses le devuelven la visita a las Estrellas en el Estadio Tetelo Vargas, a la misma hora.

El 7 de octubre, a las 6:00 de la tarde, el Escogido vuelve a enfrentarse a los Toros en La Romana mientras que al día siguiente, el miércoles 8, la tropa naranja regresa a San Pedro de Macorís para medirse a las Estrellas desde las 5:00 de la tarde.

Ambos equipos del Este vuelven a chocar el jueves 9, pero en La Romana, desde las 6:00 de la tarde y los Toros terminan sus partidos de preparación el sábado 11 ante los Leones del Escogido en Boca Chica, desde las 11:00 de la mañana.

Los Toros esperan importantes integraciones de jugadores a partir de este lunes en sus entrenamientos de pretemporada, que están tomando lugar todos los días desde las 9:00 A.M. en el Estadio Francisco Micheli.