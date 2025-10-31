Tormenta azotó NY rompió récord 1917; dos personas fallecidas; paralizó transporte y cancelaciones de vuelos

NUEVA YORK.- La tormenta que azotó este jueves esta ciudad rompió el récord establecido en el 1917, fallecieron dos personas, árboles caídos, se paralizó gran parte del transporte y la infraestructura, dejando un rastro de daños visibles en carreteras e intersecciones, vuelos cancelados y retrasos en los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark Liberty-NJ.

Llegaron a caer 46 mm en Central Park rompiendo el récord establecido de 41.7 mm en el 1917; asimismo, en el aeropuerto LaGuardia hubo 50 mm, batiendo el registro anterior de 30 mm de 1955.

El fenómeno atmosférico causó el fallecimiento de dos personas, una presuntamente dominicana, quien muriera en el sótano del edificio 701 de la calle 175, casi esquina Broadway, en el Alto Manhattan, donde estaba la sala de calderas cuando se inundó.

La víctima, de 43 años, no fue identificada por las autoridades. En Brooklyn un hombre, de 39 años, también falleció en el sótano inundado del edificio 564 de la avenida Kingston en East Flatbush.

Un equipo de buzos de rescate del FDNY entró al sótano, buscó y sacó a un hombre de 39 años de la inundación, según el FDNY y el NYPD.

El Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York recibió 147 reportes de árboles caídos hasta las 4 p.m. Un caso notable ocurrió en El Bronx (sección de Wakefield), donde un árbol cayó sobre cables de servicios públicos y aplastó un automóvil en la calle 230 Este.

Múltiples avenidas y calles en los cinco condados fueron cerradas por las inundaciones.

