Toño Rosario, Omega, Chimbala, Jandy Ventura, Sexappeal y Steffany Constanza cerrarán el Carnaval del DN

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía informó que como promoción a la cultura, la Alcaldía del Distrito Nacional tendrá a Toño Rosario, Omega, Chimbala, Jandy Ventura, Sexappeal y Steffany Constanza como los encargados de cerrar el Carnaval del Distrito Nacional 2026 con un gran concierto gratuito a partir de las 8:00 de la noche.

De esta manera, el merengue, la salsa y la música urbana tendrán una excelente representación para poner a vibrar al público en el parque Eugenio María de Hostos el domingo 22 de febrero.

El concierto cierra el esperado desfile de este año que inicia a las 3:00, con la participación de las más importantes e icónicas comparsas y personajes individuales en la continuación de la tradición carnavalesca de la capital.

El Carnaval del DN 2026, realizado en conjunto con la Unión de Carnavaleros del Distrito Nacional (UCADI), será dedicado al Dr. José Guillermo Mieses “Pepe”, médico, deportista, folclorista y fundador de la legendaria comparsa Los Leones del Diablo, ganadora de diversos premios nacionales, obteniendo en el Desfile Nacional de Carnaval el premio de la gran comparsa y dos premios nacionales de fantasía.

Durante rueda de prensa se reveló que Francisco Taveras Benítez es el Rey del Carnaval, ya que desde los cinco años de edad tuvo un acercamiento con el carnaval que terminaría convirtiéndose en su vocación. Luego de años aportando de forma activa, formó su propia comparsa llamada Los Diablos de Franciquito, pasando 10 años después a denominarse Los Cachos de Villa Francisca.

Por otro lado, Santa Valdez fue coronada como Reina del Carnaval por sus grandes aportes a esta expresión cultural, participando en comparsas desde 2006. Creó su propia comparsa llamada Sangre Africana, representando a Los Pinos de Guachupita y conquistando por lo menos 15 premios en el Desfile de Carnaval del DN.

Más de 70 grupos competirán por un premio económico a la Gran Comparsa de RD$300 mil pesos; así como también por distintos montos que se entregarán a ganadores de los tres primeros puestos en categorías como Mejores Carrozas, Comparsas de Alibabá, Diablos Tradicionales, Diablos de Fantasía, Comparsas Históricas, Comparsas Tradicionales, Individuales de Fantasía e Individuales Tradicionales.

