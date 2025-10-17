Todo listo para el concierto explosivo de Don Miguelo en el Habana Convention Center

Higüey, R.D. – Ya todo está preparado para que este sábado 18 de octubre el Habana Convention Center se convierta en el epicentro de la música urbana con la esperada presentación de Don Miguelo, en un espectáculo que promete ser simplemente inolvidable.

La expectativa es enorme y la producción ha preparado un montaje impresionante que elevará al máximo la experiencia del público.

Con una puesta en escena moderna, efectos especiales y una energía arrolladora, Don Miguelo llegará dispuesto a encender la pista con todos sus éxitos y la fuerza que lo caracteriza.

Acompañándolo estará Ebenezer Guerra, sumando su talento y versatilidad a una noche que promete pura fusión y ritmo.

La animación estará a cargo de Alex Macías y Denise Peña, mientras que los reconocidos DJ Ajhelo y DJ Chein mantendrán el ambiente encendido antes y después del show.

Este gran evento llega bajo el sello de Ángel Productions, empresa con más de 30 años de experiencia en la industria artística, reconocida por su impecable trayectoria en la producción de espectáculos nacionales e internacionales.

Las reservas están disponibles al 809-813-5208.

Don Miguelo y sus invitados, serán los protagonistas de una noche cargada de emoción, ritmo y una producción que promete superar todas las expectativas.