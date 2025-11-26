Tertulia Uasdiana, encuentros sociales de egresados de la comunicación social, fuertes vínculos con Tertulias de Primicias, Bohemia, en 360, Esperanceña, CAH, Naco, Paraiso, Matera (LMF), en Carrefour, La Cuaba y otras

Las sonrisas hablan por sí sólo en uno de los juntes de profesionales de la comunicación en la residencia de Claridania Moronta y su esposo Peché.La ex embajadora Adonaida Medina, Claridania Moronta, Wanda Ramírez, Peché, Barnadiz González y Alex Jiménez brindando por la vida.

En el 2025 la Tertulia Uasdiana realizó importantres encuentros en los cuales egresados distinguidos recordaron la escuela donde estudiaron comunicacion social y su alma máter, la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Barnadiz González, Alex Jiménez, Claridania Moronta y José Bujosa Mieses

Alex Jiménez, Vicente Mejía y Diamggio Abreu, compáñeros en la Escuela de Comunicacion Social de la UASD, compartiendo en una actividad empresarial en la capítal dominicana

Alex Jiménez y Félix Gómez recordando los aportes del periódico EL Nacional a la sociedad dominicana

Aurelio Henriquez, Domingo Bautista y Alex Jiménez gozando un mundo

Saúl Pimentel y Alex Jiménez tertuliando en un hotel de la capital dominicana

Alex Jiménez disfrutando del ecoturismo en Jarabacoa

Con Amanda de la Cruz, Estela Pujols, egresadas de la Escuela de Comunicación Social de la UASD, compartiendo con amigos, entre estos su compañero de estudios Alex Jiménez, en el Vija del Retorno de los Mocanos 2025

Anécdotas, recuerdos,canciones rompe venas, platos típicos, testimonios, caracterizan los encuentros de la Tertulia Bohemia.

Xiomarita Pérez, Ubi Rivas y Alex Jiménez

Esteban Delgado, Alex Jiménez y Milciades Guerrero, del Grupo Maniel y periodista, soneando en el Club de Arroyo Hondo

Alex Jiménez y Francis Arias

Alex Jiménez y Cundo Camarena, Llevatelo Cundo, una importante figura en la radio dominicana

Integrantes de la Tertulia Bohemia

Roque Zabala y Alex Jiménez

Francis Arias y Barnadiz González, dos egresados de la Escuela de Comunicacion Social que siempre aportan con grandes historias de la escuela uasdiana, en un encuentrol reciente en Olé.

Alex Jiménez, presidente de la Tertulia Uasdiana, anunció que en el 2026 esos encuentros continuarán, lo cual es muy importante y que se sumarán otros egresados que han reunido con este.

Violeta Joa, una bohemia siempre muy animada, participó en una Tertulia Uasdiana, en la residencia de Claridania Moronta, junto a otros bohemios de alto calibre.

Niní Caffaro con Claridania Moronta en un jueves romántico el piano bar del Club Deportivo Naco

Sonia Cabral, lider de Los Cientificos del Son, de Villa Mella, envía un saludo a Primicias, periodico con presencia mundial

La doctora Emma Mota, directora de Festejos del Club Arroyo Hondo, siempre atenta a las bohemias y encuentros de profesionales egresados de universidades, como a los aniversarios de Primicias.

La Tertulia Bohemia, dirigida por el maestro del piano Nelson Medina, director de Sumando Amigos, y su presidente ejecutivo Alex Jiménez, director de Primicias, llevaron la peña musical a una de las tertulias uasdianas para disfrutar una tarde maravillosa, cantar, recordar inolvidables momentos con platos tipicos de la cocina griolla, donde estuvo como invitado Julio Alfredo Peralta, EPD, ex consul dominicano en Nueva York, un gran dominicano que se la jugó por el país en el exterior. En esa peña cantó muchas canciones el bohemio de El Valle, Hato Mayor, César Fragoso.

Nelson Medina, pianista exitoso, líder al igual que Alex Jiménez de la Tertulia Bohemia, conectaron con la Tertulia Uasdiana, en el centro con Claridania Moronta.

Otras Imagenes de la Tertulia Uasdiana

Claridania Moronta, Wanda Polanco de Jiménez y Alex Jiménez, disfrutando el ambiente en el piano bar del Club Naco

Una tertulia uasdiana, Alex Jiménez y Roque Zabala, con Ricky Noboa en una peña muy caliente

En el Abrazo Sabanetero disfrutando la alegría de los hijos de Santiago Rodriguez, productiva provincia de la Línea Noroeste

Ivonne Ferreras y Alex Jiménez recordando aquellos años inolvidables en el ejercicio profesional en El SOL

EN OTRAS TERTULIAS Y DIFERENTES ENCUENTROS

En la Tertulia en Jumbo Luperón

Glovis Reyes, el bohemio uasdiano; Luchuy Arbaje, de Coopprimicias y la Fundación de Materos para el Desarrollo (FMDFARFAN), en un encuentro de Primicias y Coopprimicias en La Cuaba, Santo Domingo

Alex Jiménez, Angela Méndez de Garrido, y la ex presidenta de la Cámara de Diputados, doctora Rafaela Alburquerque, en 360, Distrito Nacional

Roque Zabala, Héctor Arias y Alex Jiménez tertuliando en Jumbo Luperón

