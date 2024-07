Temas Económicos y Bancarios: Daños del huracán Beryl, encuentro de Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, contenido del programa Coloquio, el programa económico de la semana; Pacto Fiscal y muchos otros temas

Fundación Citi otorga fondos a jóvenes dominicanos para impulsar sus proyectos de emprendimiento

Más de 8 313 personas se han beneficiado del proyecto DIA Labs 2024 en el Caribe desde su inicio.

The Trust for the Americas, en colaboración con su socio local ADASEC Dominicana y con el apoyo de la Fundación Citi, celebró la Competencia Pitch de Proyectos Innovadores de los DIA Labs RD. En este evento, un grupo de jóvenes presentó sus proyectos ante un jurado, compitiendo por la oportunidad de ganar fondos semilla para fortalecer e impulsar sus emprendimientos.

Los DIA Lab RD tienen como objetivo proporcionar a los jóvenes acceso a tecnología, formación en currículos de innovación y emprendimiento, y espacios de mentoría. Esto les ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para el mercado laboral y la creación de sus propios negocios. Los jóvenes participantes, que desarrollaron sus propuestas de emprendimiento durante semanas de capacitación y práctica, compitieron en grupo o de manera individual. Los jueces evaluaron exhaustivamente los planes de negocios y el potencial de los proyectos presentados, seleccionando a los equipos ganadores.

Los DIA Labs RD han demostrado ser una plataforma invaluable para que los jóvenes puedan transformar sus ideas en realidades, que beneficien a sus comunidades y a sí mismos. Agradecemos a todos los jóvenes que participaron con tanto entusiasmo y dedicación. Juntos, continuaremos fomentando un futuro prometedor para la juventud del Caribe”,comentó Máximo Vidal, Gerente General de Citi República Dominicana. comentó

Los proyectos ganadores de esta convocatoria fueron: