Tatis elogia condiciones físicas de Sanó en entrenamientos

SAN PEDRO DE MACORÍS (@EOBabaseballClub).- El mánager de las Estrellas, Fernando Tatis, elogió las condiciones físicas en las cuales se ha reportado a los entrenamientos el toletero Miguel Sanó, de quien aseguró que está listo para jugar, si la temporada de béisbol profesional en el país comenzará esta semana, en lugar del 15 de octubre.

El capataz de las Estrellas manifestó que Sanó ha lucido bien en la caja de bateo y resaltó que ha conectado la bola con mucha contundencia, habiéndola sacado del Estadio Tetelo Vargas varias veces, en prácticas de bateo en vivo (con lanzadores tirando a dominarlo).

“La ha mandado lejísimo”, observó Tatis sobre los batazos conectados por Sanó, hacia afuera del estadio de San Pedro de Macorís, donde entrenan las Estrellas.

“Él será nuestro cuarto bate”, anunció Tatis, quien afirmó que el recio bateador podrá jugar defensa en la tercera base, también en la primera base, así como actuar en ocasiones como bateador designado.

“Él es una pieza clave para nuestra alineación. Su presencia lo cambia todo”, sostuvo Tatis sobre Sanó.

La temporada pasada, Sanó sufrió de una enfermedad en el estómago que le sacó de acción desde mediados de noviembre, hasta el Round Robin o Serie Semifinal.

Sanó (.265-5-14) al momento de enfermarse en la campaña pasada era co-líder en jonrones de la liga y segundo en carreras empujadas. Vio acción en 19 juegos en esa etapa del torneo.

A su regreso, notablemente rebajado de peso, no fue el mismo bateador. Actuó en solo cinco juegos del Round Robin, en enero de este año (2025).

Esta vez, Tatis espera que su pupilo, con quien trabajó en su bateo en la actual temporada muerta antes de los entrenamientos, tenga buena salud a lo largo de todo el torneo y sea uno de los principales artilleros en la ofensiva del conjunto de la enseña verde.