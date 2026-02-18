Tasas de interés continúan proceso de disminución conforme medidas de liquidez adoptadas por la Junta Monetaria y el Banco Central en 2025

Con el objeto de mantener debidamente edificados a los agentes económicos y al público en general, se presenta un breve análisis sobre el impacto en la reducción de las tasas de interés como consecuencia de las medidas de liquidez para el sistema financiero, aprobadas por la Junta Monetaria e implementadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) desde junio de 2025 por RD$81 mil millones; así como por las reducciones de 50 puntos básicos acumulados desde septiembre de 2025 en la tasa de política monetaria (TPM) adoptadas por este ente emisor. A tales fines, el documento toma como punto de partida el mes de mayo de 2025, cuando las tasas de interés del mercado monetario y de crédito no se encontraban influenciadas por el conjunto de medidas antes citado.

Adoptando esta perspectiva, se observa que las tasas de interés interbancarias de 1 a 7 días—las de reacción más inmediata a las medidas de liquidez—pasaron de 13.19 % en mayo de 2025 a 5.80 % en enero de 2026, para una reducción de 739 puntos básicos. Al considerar el conjunto de plazos, las tasas de interés de operaciones interbancarias transitaron de 11.54 % a 6.95 % de mayo de 2025 a enero de 2026, registrando una baja de 459 puntos básicos.

De manera similar, las tasas de interés pasivas que la banca múltiple paga a los depositantes se redujeron en 370 puntos básicos, pasando de 9.63 % a 5.93 % en el período de mayo 2025 – enero 2026. Asimismo, las tasas pasivas de las asociaciones de ahorros y préstamos transitaron de 8.73 % a 6.39 % en igual lapso, consolidando una disminución de 235 puntos básicos.

Como puede apreciarse, las medidas de liquidez adoptadas promovieron condiciones monetarias de menores costos para el sistema financiero en la captación de recursos mediante fondos interbancarios o depósitos del público. Esto, a su vez, ha permitido una significativa y sostenida reducción de las tasas de interés activas para los préstamos que el sistema financiero otorga a los sectores productivos y hogares, en la medida en que ha operado el mecanismo de transmisión de la política monetaria.

En efecto, el promedio de las tasas de interés activas de la banca múltiple pasó de 14.99 % en mayo de 2025 a 13.59 % en enero de 2026, para una disminución de 140 puntos básicos. En el caso de las asociaciones de ahorros y préstamos se ha observado el mismo fenómeno, donde el promedio de las tasas activas se ajustó a la baja en 71 puntos básicos, desde 15.53 % en mayo de 2025 a 14.81 % en enero de 2026, a pesar de haber orientado una mayor proporción de su financiamiento a préstamos de consumo en general cuyas tasas de interés son habitualmente mayores a las de préstamos para la construcción y adquisición de viviendas.Abordando el análisis por los principales sectores económicos, se aprecia que la reducción observada a nivel consolidado en el promedio de las tasas activas de la banca múltiple se refleja igualmente, de manera transversal, en la tasa de interés activa correspondiente a dichos sectores.

De manera concreta, en el período de mayo 2025 – enero 2026, la tasa activa para operaciones de comercio al por mayor y al detalle bajó de 14.84 % a 13.06 %, disminuyendo en 178 puntos básicos. En el caso del sector de manufactura, la tasa activa fue menor en 166 puntos básicos al pasar de 13.15 % en mayo de 2025 a 11.49 % en enero de 2026.

Por su parte, las operaciones de créditos al sector de la construcción experimentaron una importante reducción de 205 puntos básicos en la tasa de interés, al transitar de 14.77 % en mayo de 2025 a 12.72 % en enero de 2026. En una magnitud similar, la tasa activa para financiamientos al sector agropecuario pasó de 15.94 % en mayo de 2025 a 13.92 % durante el mes de enero de 2026, observando un ajuste a la baja de 202 puntos básicos.

En cuanto a las tasas de interés observadas para préstamos otorgados por la banca múltiple para fines de consumo personal y adquisición de viviendas, se reiteran las significativas reducciones vistas en los sectores productivos. Puntualmente, la tasa de interés en financiamientos de consumo pasó de 20.18 % en mayo de 2025 a 16.23 % en enero de 2026, acumulando una disminución de 395 puntos básicos, mientras que la tasa de interés para préstamos hipotecarios se redujo en 21 puntos básicos, bajando desde 12.14 % a 11.93 % en el mismo período. En este sector cabe destacar las operaciones de financiamiento hipotecario de las asociaciones de ahorros y préstamos, cuya tasa de interés se redujo de 14.37 % a 12.96 % en el lapso de mayo 2025 a enero de 2026, para una reducción de 141 puntos básicos.

Como se observa, las medidas aprobadas por la Junta Monetaria y las adoptadas por el BCRD han logrado una reducción generalizada en las tasas de interés del mercado monetario y crediticio, tanto en los distintos tipos de operaciones, como en los principales sectores económicos y subsectores del sistema financiero. Estas disminuciones se encuentran reflejadas, además, en el contexto particular de diversas entidades de intermediación financiera, como lo expresara recientemente el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, sobre las menores tasas de interés con que ha venido operando dicha entidad y las perspectivas anunciadas de tasas de interés aún más reducidas que dicha entidad bancaria implementará durante el año 2026 para los sectores económicos a los que se orienta.

Hacia delante, en la medida en que continúan operando los canales de transmisión de la política monetaria y las tasas de interés en los mercados financieros globales adoptan una senda a la baja en el año 2026, se conservaría la tendencia a la disminución de las tasas de interés locales, en un contexto en que la inflación se mantendría en su rango meta de 4 % ± 1 %, propiciando un entorno de certidumbre favorable al dinamismo de los sectores económicos y a la estabilidad del sistema financiero.

