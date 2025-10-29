Superintendente de Bancos destaca en Madrid avances de la banca digital dominicana

Madrid, España —El superintendente de Bancos (SB), Alejandro Fernández W., destacó los significativos avances del país en materia de banca digital, regulación habilitadora y estabilidad del sistema financiero.

Fernández W. se refirió al tema este lunes, al pronunciar la conferencia sobre banca digital y fintech, en la segunda edición de la Semana Dominicana en España (SEDE), un espacio que promueve el comercio, la inversión y la cooperación entre ambos países.

El funcionario subrayó que la República Dominicana ha implementado normativas clave como la autenticación digital de clientes (eKYC), el diferimiento de gastos tecnológicos y el sandbox regulatorio, que han permitido acelerar la digitalización del sector y fomentar un entorno más ágil, seguro e inclusivo. “Hoy, el 91% de los usuarios y las usuarias confía en las aplicaciones bancarias, el 70% de los bancos utiliza API y el 69% mantiene alianzas con fintech. Esto evidencia un ecosistema financiero moderno, colaborativo y centrado en el usuario”, afirmó.

El superintendente también destacó que República Dominicana se ha consolidado como una de las economías más dinámicas de la región. Citó fuentes que la posicionan como la séptima más grande de América Latina, gracias a una trayectoria sostenida de crecimiento.

Explicó que, en este proceso, el sistema financiero ha jugado un rol relevante, como motor de crecimiento y estabilidad. Recordó que el sistema bancario dominicano está compuesto por 44 instituciones financieras, con activos que ascienden a US$D 65.81 mil millones y un índice de solvencia de 18.4%, que refleja su fortaleza. Las entidades mantienen altos niveles de provisiones y cobertura, lo que demuestra una gestión prudente y responsable.

Asimismo, resaltó la participación de Estados Unidos y España en la canasta de inversión extranjera directa: en 2024, aportaron más del 50% de los flujos, reafirmando la confianza internacional en República Dominicana.

En materia de integridad financiera, el superintendente de Bancos hizo hincapié en que el país ha logrado avances significativos, mejorando 33 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional. Además, mantiene una participación activa en organismos internacionales como GAFILAT, Grupo Egmont, GELAVEX-OEA, OCDE e IOSCO, mostrando su compromiso con la cooperación global y la prevención del lavado de activos.

Iniciativa

La Semana Dominicana en España (SEDE) es una plataforma estratégica pensada para fortalecer los vínculos comerciales, culturales y de cooperación entre República Dominicana y España.

Organizada por la Fundación Semana Dominicana en España y la Cámara Oficial de Comercio de España en RD (CamacoesRD), la iniciativa reúne a autoridades, empresarios, representantes culturales y miembros de la diáspora en una agenda diversa que posiciona al país como destino de inversión y referente creativo en la región.

En esta ocasión se abordan temas clave, como la modernización del sistema bancario, las oportunidades en zonas francas —especialmente en dispositivos médicos—, el rol del país como hub logístico hacia Norteamérica y su capacidad para atraer inversiones en manufactura avanzada y servicios globales, entre otros temas.

Visited 3 times, 3 visit(s) today