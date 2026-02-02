Superintendente de Bancos comparte en la UNPHU aprendizajes para una gestión institucional efectiva

SANTO DOMINGO, RD.– La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) celebró la Cátedra Magistral Federico Pellerano Ricourt con una conferencia a cargo del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., quien abordó el rol estratégico de la Superintendencia de Bancos (SB) en la estabilidad del sistema financiero dominicano.

Durante su exposición, Fernández W. explicó cómo la institución ha impulsado mejoras significativas en distintas materias con el objetivo de consolidar una supervisión moderna y alineada con los estándares internacionales. “El sistema financiero dominicano es un pilar esencial para el desarrollo del país, y su estabilidad depende de instituciones fuertes, técnicas y comprometidas con el interés público”, afirmó el funcionario.

El superintendente presentó un decálogo de aprendizajes derivados del proceso de transformación institucional que ha experimentado la SB en el último lustro. Destacó la importancia de la planificación estratégica en la gestión pública, el valor de fortalecer la cultura de riesgos, y el impulso a la sostenibilidad y la continuidad institucional, así como la incorporación de tecnología e innovación para mejorar los procesos.

Citó que, en el caso de la SB, estos factores han sido claves en los avances hacia una supervisión más efectiva y un servicio público más orientado al usuario financiero.

Fernández W. otorgó un peso relevante a la comunicación con la ciudadanía, que debe ser clara y cercana, y a la inteligencia emocional en el liderazgo.

Precisó que ha sido clave la integración de un equipo de alto nivel técnico, integrado por perfiles con amplia experiencia tanto en la arena pública como en el campo privado.

De acuerdo con el funcionario, la SB da pasos para consolidarse como un referente nacional e internacional por la calidad de su supervisión y el acompañamiento a los usuarios financieros.

En la actividad participaron familiares de Federico Pellerano Ricourt y autoridades académicas de la UNPHU, entre ellas Patricia Matos, vicerrectora Académica; Claudia Acra, vicerrectora de Investigación, Internacionalización y Vinculación; Walter Lendor, vicerrector de Desarrollo Institucional, Aseguramiento de la Calidad y Proyectos; Francisco Ortega, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas; María Mercedes Gonzalo, directora de la Escuela de Negocios; y Daysi Pérez, coordinadora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.

