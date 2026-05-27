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Supérate entregará segundo Bono Emergencia a más de 2,000 familias afectadas por lluvias en Villa Montellano, Puerto Plata

En esta segunda entrega, cada familia recibirá un aporte de RD$7,000, equivalente a RD$16,023,000; que sumados a los RD$15,330,000 entregados el pasado mes de abril, representan una inversión total de 31,353,000.

PRIMICIAS DIGITAL27 de mayo de 2026
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Puerto Plata, R.D., 27 de abril de 2026.- La Dirección de Desarrollo Social Supérate regresará al municipio Villa Montellano, en Puerto Plata, este fin de semana para entregar un segundo Bono de Emergencia a 2,289 familias afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones el pasado mes de abril, con el firme compromiso de garantizar Protección Social Adaptativa (PSA), cuyo propósito es fortalecer la resiliencia de las familias y comunidades vulnerables ante crisis o eventos inesperados, integrando medidas de anticipación, protección y adaptación por riesgos climáticos.

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, informó que, de las más de 2,000 familias a impactar con este Bono de Emergencia, 1,850 hogares corresponden a los programas de protección social que otorga la institución y 439 no son beneficiarios, pero igualmente fueron gravemente afectados.

“Frente a los desafíos que impone el cambio climático, el Gobierno dominicano, a través de Supérate, avanza en la adopción de políticas de protección social adaptativa, reafirmando así el compromiso de acompañar y proteger a las familias en situación de vulnerabilidad por el cambio climático con respuestas oportunas y con enfoque de derechos”, expresó Jiménez.

La directora Jiménez también destacó el apoyo dado por las demás instituciones del Estado, como la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) para reponer enseres del hogar dañados, alimentación en medio de la contingencia y reparación de viviendas, entre otras iniciativas que ha coordinado el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

 

En esta segunda entrega, que tendrá lugar este viernes y el sábado, en el Club Recreativo Municipal de Villa Montellano, cada familia recibirá un aporte de RD$7,000, equivalente RD$16,023,000; que sumados a los RD$15,330,000 entregados el pasado mes de abril, representan una inversión total de 31,353,000 para apoyar a hogares en condición de vulnerabilidad y riesgo climático.

Estas entregas se realizan con base al levantamiento del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), tras agotar un proceso de validación de datos para identificar y focalizar la asistencia en los hogares más vulnerables, asegurando que el Bono de Emergencia llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan

Para estas entregas, encabezadas por la directora general de Supérate, Mayra Jiménez; y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, entre otras autoridades locales, fueron instaladas unidades móviles del Banreservas, con el objetivo de que las familias beneficiarias puedan canjear sus bonos.

A mediados de abril del año en curso, Supérate realizó la primera fase del Bono de Emergencia a 2,190 familias afectadas por las copiosas lluvias en el municipio Villa Montellano.

Con esta entrega, la Dirección de Desarrollo Social Supérate reafirma su compromiso de continuar brindando apoyo directo a las familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en contextos de emergencia, contribuyendo así al bienestar y estabilidad de los hogares dominicanos.

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