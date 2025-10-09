Somos Pueblo reacciona a preguntas de Jarlen Espinosa a Johnny Pujols sobre los RD$ 400 millones de pesos entregados por la JCE al PLD

Por Liza Medrano.

Santo Domingo, RD. – La plataforma de Somos Pueblo ha reaccionado a las preguntas realizadas por el CEO de Multimedios Espinosa, Jarlen Espinosa, al Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, sobre qué porcentaje de los RD$ 400 millones de pesos recibidos por la Junta Central Electoral (JCE) llega al municipio de Santo Domingo Norte.

Los integrantes de Somos Pueblo, Ricardo Ripoll y Eduardo Sánchez Tolentino (El Piro), entienden que el Secretario General del PLD fue atrapado “fuera de base” o “asando batatas” por las preguntas del periodista Espinosa tras su visita a Santo Domingo Norte.

Dentro de las preguntas realizadas por Jarlen Espinosa, estuvo el saber la cantidad o qué porcentaje de los RD$ 400 millones de pesos entregados por la JCE al PLD para este año 2025, es destinado al municipio en cuestión.

Pujols respondió, pero, no necesariamente la pregunta que se le realizó, sino que, justificó los recursos recibidos.

Pero con su respuesta, no solo dejó demostrado que los partidos están pegados de “la teta del Estado” para su existencia, sino también, que esos recursos no son manejados de la manera más justa y equitativa, a juzgar por el hecho de que según afirmó el propio Pujols “la militancia pone de sus recursos y de su tiempo”.

Es decir, que RD$ 400 millones de pesos en un año resulta ser un monto “mínimo” para el Secretario del PLD, quien no perdió tiempo en compararlo con los RD$ 10 mil millones de pesos utilizados por el gobierno para publicidad.

Tanto Ripoll como Piro, han sido fervientes defensores de la idea de que los partidos políticos de la República Dominicana se sustenten ellos mismos, y que todos esos millones de pesos no salgan de “la costilla” del pueblo.

Vea la reacción de Somos Pueblo a las preguntas realizadas por Jarlen Espinosa Johnny Pujols.