SNTP Distrito Nacional destaca participación de asesor Fahd Jacobo en evento The Creative Sport Latam

Por Mario Antonio Lara Valdez

En tiempos donde lo digital ha democratizado la creación, pero también ha diluido la profundidad del mensaje, resulta necesario detenernos a observar a quienes no solo generan contenido, sino que construyen propósito. La reciente nominación y participación como conferencista de Fahd Yamani Jacobo en The Creative Sport Latam, no es un hecho aislado ni casual; es el resultado de una trayectoria que ha sabido unir estrategia, comunicación y visión de país.

Hablar de Fahd Jacobo es hablar de un perfil híbrido, cada vez más necesario en este tiempo: comunicador, estratega digital, asesor institucional y, sobre todo, un intérprete del nuevo lenguaje entre lo público y lo creativo. Su trabajo ha trascendido el ejercicio tradicional de la comunicación para convertirse en una plataforma de impacto, particularmente en sectores donde históricamente la narrativa ha sido rígida, como el ámbito institucional y militar.

Desde su rol como asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Distrito Nacional, su visión ha contribuido a fortalecer una mirada más contemporánea del ejercicio periodístico, entendiendo que hoy la reputación, la narrativa y la presencia digital son activos tan valiosos como la información misma. En ese contexto, su nominación adquiere un valor simbólico: representa a una generación de profesionales que no solo informan, sino que estructuran el ecosistema en el que la información vive.

Pero hay un elemento adicional que merece ser destacado. Fahd Jacobo no se limita a ejecutar estrategias; también las piensa, las teoriza y las comparte. Su participación como conferencista en escenarios internacionales, como los Premios Latam Digital 2026 en Bogotá, lo posiciona como una de las voces emergentes en temas de gobierno digital, inteligencia artificial y sostenibilidad. No es común encontrar perfiles que logren conectar estos tres ejes con una narrativa coherente y aplicable.

En un momento donde la creatividad muchas veces se percibe como improvisación, su enfoque propone lo contrario: estructura, planificación y visión de largo plazo. Y es precisamente ahí donde radica el valor de su nominación. No se trata únicamente de reconocer a un creador, sino a un estratega que ha entendido que el contenido sin dirección es ruido, pero con propósito se convierte en influencia.

Este reconocimiento también plantea una reflexión necesaria para el ecosistema creativo dominicano. ¿Estamos formando creadores o estamos formando líderes de pensamiento? La diferencia es sustancial, y figuras como Fahd Jacobo ayudan a trazar esa línea». Afirma Mario Antonio Lara Valdez, Secretario General del SNTP Distrito Nacional.

Hoy, más que celebrar una nominación, lo que corresponde es observar el mensaje detrás de ella: la creatividad, cuando se articula con disciplina, conocimiento y visión institucional, puede convertirse en una herramienta de transformación real.

En el contexto actual, no es solo relevante. Es imprescindible entender que cuando la estrategia se convierte en voz y referencia de una generación creativa, debemos estimularla.

Mario Antonio Lara Valdez Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa SNTP Distrito Nacional y Vocal Directivo de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales Sodomedi

Visited 1 times, 1 visit(s) today