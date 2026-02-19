Sistema 911 entrega 50 modernas ambulancias a la DAEH para fortalecer la atención a las emergencias ciudadanas

El fortalecimiento del parque vehicular de atención prehospitalaria forma parte de las acciones estratégicas orientadas a ampliar próximamente la cobertura del Sistema 911 en Constanza y Jima Abajo y continuar elevando la capacidad de respuesta ante situaciones críticas en beneficio de la población.

En el reciente año, suman 310 ambulancias entregadas por el 911 para ser operadas por la DAEH .

Santo Domingo, 19 de febrero de 2026. – El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 entregó 50 nuevas y modernas ambulancias a la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en el territorio nacional.

La actividad, realizada en las instalaciones de la DAEH, fue encabezada por el ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, José Ignacio Paliza; el director de la DAEH, mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, ERD; y el director ejecutivo del Sistema 911, coronel Randolfo Rijo Gómez, ERD.

Durante el último año, el Sistema 911 ha fortalecido significativamente la capacidad de atención prehospitalaria del país mediante la entrega de 260 ambulancias a la DAEH. Con la incorporación de las 50 unidades entregadas en este acto, asciende a 310 el total de ambulancias integradas al sistema, garantizando mayor tranquilidad, seguridad y acceso oportuno y coordinado a los servicios de emergencias ante situaciones adversas.

En continuidad con la planificación operativa y de ampliación del funcionamiento del servicio, el Sistema 911 inició sus operaciones en la provincia Pedernales durante el año 2025 y, para inicios del presente 2026, continuará su cobertura operativa con la próxima entrada en servicio en los municipios de Constanza y Jima Abajo, fortaleciendo así la presencia del modelo de atención integral en nuevas demarcaciones y garantizando mayor acceso a servicios de emergencias para la población residente en estas zonas del país.

El ministro Paliza valoró la inversión como una muestra del compromiso de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de los servicios esenciales. Indicó que “a través de la DAEH hemos incorporado más de 376 ambulancias, lo que equivale a renovar cerca de la mitad del parque vehicular existente. Hemos introducido nuevos sistemas tecnológicos, fortalecido la estructura institucional y consolidado una entidad con más de 8,000 colaboradores debidamente certificados y entrenados. Además, hemos reducido los tiempos de respuesta, logrando niveles más oportunos que los registrados en 2020. Esto es resultado del esfuerzo conjunto de la DAEH y del Sistema 911.”

Durante su intervención, el director del Sistema 911, Rijo Gómez, destacó que “las unidades entregadas incluyen vehículos 4×4 diseñados para operar en comunidades rurales, terrenos de alta complejidad y zonas de difícil acceso, incluso ante condiciones climatológicas adversas. También se incorporan unidades destinadas a optimizar la respuesta en entornos urbanos y suburbanos. Además, cuentan con equipamiento para brindar soporte vital en el lugar del evento, fortaleciendo la atención antes del traslado hospitalario”.

El director de la DAEH, Méndez García, afirmó que “actualmente, tenemos presencia en 26 provincias, con una cobertura nacional del 93%. En 2025 creamos 20 nuevas preposiciones operativas en coordinación con el 911, alcanzando un total de 474 posiciones activas. En términos de resultados, durante 2025 brindamos asistencia prehospitalaria a 548,323 personas a través del 911. Además, realizamos 65,290 traslados interhospitalarios coordinados por el CRUE y 1,582 traslados neonatales.”

Las modernas flotillas entregadas están compuestas por unidades 4×4 Toyota Land Cruiser II y 4×4 Toyota Hilux, además de ambulancias 4×2 Hyundai Solera H-350 y unidades 4×2 JAC, destinadas a ampliar la capacidad operativa y optimizar la distribución territorial de los recursos de emergencia.

Además, los vehículos especializados están reforzados con equipamiento médico moderno, sistema completo de oxígeno medicinal, monitor-desfibrilador bifásico con marcapasos transcutáneo y multiparámetros de monitoreo, pulsioxímetro digital, glucómetro portátil, equipos de succión eléctrico y manual, chalecos de inmovilización tipo Kendrick, kits de control de sangrado con torniquetes, nebulizadores para adultos y pediátricos.

Asimismo, cuentan con mochilas de soporte vital diferenciadas por colores (roja, amarilla, verde y azul), camillas principales y plegables, sillas de ruedas portátiles, férulas, collares cervicales y material especializado para la asistencia de pacientes en estado crítico.

El Sistema 911 reiteró que la preservación de estos logros requiere del compromiso y la corresponsabilidad ciudadana, mediante el uso adecuado del servicio, a fin de que los recursos disponibles puedan asistir de manera eficiente a quienes realmente lo necesiten.

Con esta incorporación, el Sistema 911 continúa fortaleciendo su modelo de gestión basado en la coordinación interinstitucional, la tecnología y los protocolos de actuación que impactan directamente en la seguridad y el bienestar de la población.

