SISALRIL presenta logros y avances en la protección de la salud y riesgos laborales en 2025

Más de 40 nuevos medicamentos, cirugías de reducción de senos, antirretrovirales, entre otros tratamientos y beneficios en el Plan Básico de Salud.

Aumento de cobertura para atención por accidentes de tránsito y enfermedades de Alto Costo.

Santo Domingo, RD. – La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) presentó los resultados de una gestión estratégica enfocada en la sostenibilidad del Seguro Familiar de Salud (SFS) y el Seguro de Riesgos Laborales (SRL), destacando los logros y avances correspondientes al año 2025.

En ese período, la SISALRIL benefició a 203,527 personas con la dispersión de un total más de 4.4 mil millones de pesos, a través de los subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común, como parte de sus derechos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Se gestionó la ampliación de la cobertura en el Plan Básico de Salud para más de 40 nuevos medicamentos para la diabetes, hipertensión, entre otras condiciones prioritarias. Asimismo, cirugías de reducción de senos, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, antirretrovirales para VIH y hepatitis, y aumentó la cobertura en un 50 % para consultas médicas, incluyendo odontología, psicología y psiquiatría.

En beneficio de la población afiliada a la seguridad social, la entidad elevó la cobertura para tratamientos oncológicos a RD$2,090,000, incorporó RD$1,000,000 para patologías no oncológicas y para atención médica por accidentes de tránsito incrementó la cobertura a RD$1,393,380.

Durante el 2025, se aprobó el modelo de Per Cápita Diferenciado para redistribuir de manera justa los recursos que reciben las ARS, garantizando la sostenibilidad financiera del sistema, justicia social y el aseguramiento de las coberturas.

La institución destacó que el 97.5% de la población cuenta con cobertura en el Seguro Familiar de Salud (SFS). Esta cifra se traduce en más de 10.6 millones de ciudadanos protegidos, de los cuales 5.6 millones corresponden al Régimen Subsidiado, 4.8 millones al Contributivo y 118,983 al sector de jubilados y pensionados con respaldo sanitario.

De igual manera, la entidad explicó que el SRL resguardó a más de 2.4 millones de trabajadores ante contingencias laborales, ofreciendo prestaciones de servicios, cobertura en accidentes y enfermedades laborales, y bienestar.

La SISALRIL efectuó 40 auditorías y emitió 23 resoluciones sancionadoras por un monto de RD$214 millones en multas impuestas, como parte de los trabajos de fortalecimiento institucional.

Más que cifras, estos resultados evidencian el compromiso y transformación de la institución, cuya misión está enfocada en el bienestar de los ciudadanos, la equidad en el servicio y la sostenibilidad financiera en el sistema.

