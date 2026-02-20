SIPEN actualiza su Biblioteca de Pensiones: conocimiento especializado y gratuito para todos

Santo Domingo, D.N. – La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) actualizó las principales secciones de su Biblioteca de Pensiones, un espacio virtual de acceso libre y gratuito diseñado para poner al alcance de toda la ciudadanía una amplia gama de recursos académicos y técnicos especializados en la materia.

Este repositorio digital se consolida como una herramienta clave para todos aquellos interesados en comprender a fondo el funcionamiento y los retos de los sistemas de pensiones.

Además, en la Biblioteca de Pensiones de la SIPEN, los usuarios podrán explorar documentos y análisis sobre temas fundamentales como beneficios previsionales, dinámicas del mercado laboral, tendencias demográficas, modelos de inversión y gestión de riesgos, entre otros.

El espacio está dirigido a personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre pensiones, así como a estudiantes y académicos que deseen aportar a la literatura en este campo.

Para garantizar la calidad y pertinencia de la información, la Biblioteca de Pensiones de la SIPEN ha seleccionado cuidadosamente fuentes oficiales y organismos de reconocido prestigio internacional. Entre las instituciones cuyas publicaciones y datos se pueden consultar destacan el Banco Central de la República Dominicana, el Banco Mundial, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este proceso de actualización será recurrente con el interés de mantener a la vanguardia este espacio de consulta. Las labores de revisión y mejora se llevarán a cabo de manera anual, específicamente, durante el cuarto trimestre de cada año, garantizando así el acceso a la información más reciente y relevante en materia previsional.

Con esta actualización, la SIPEN reafirma su compromiso con la transparencia, la educación en materia de pensiones y la promoción de una cultura de pensiones más sólida y accesible para todos los dominicanos.

Para explorar este recurso, pueden acceder directamente a través del portal institucional de la SIPEN, en el siguiente enlace: https://www.sipen.gob.do/publicaciones/biblioteca.

