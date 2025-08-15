Si Dedigne Ascensión lo dijo hay que creerle
Mi observatorio:
POR LUIS D, SANTAMARIA
El autor es periodista. Reside en Monte Plata.
El secretario de Organización del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascención,
afirmó que en materia de obras de infraestructura en la
República Dominicana está en marcha una transformación
que mejora la vida de millones de dominicanos.
Indicó que el actual gobierno que encabeza Luis
Abinader ha invertido RD$500 mil millones y que su legado
ha incluido las extensiones del metro hacia Los Alcarrizos y
Villa Mella, el teleférico de Los Alcarrizos, hospitales
modernos y escuelas.
Agregó que Pedernales y Manzanillo han tenido
prioridad por ser poblaciones estratégicas para el desarrollo
turistico del país.
Señaló que «en solo cinco años, el Gobierno ha
transformado la geografía nacional con más de 700 obras y
argumentó que en este sentido las cifras no mienten.
VE EN 5 AÑOS SE HA CONSTRUIDO MÁS QUE EN
16 DEL PLD
«En cinco años podemos comparar el gobierno de Luis
Abinader con los 16 años del PLD y pueden estar seguros
que salimos ganando», enfatizó Ascención durante una
disertación ante empresarios y dirigentes locales del PRM.
“Esta inversión se traduce en desarrollo, conectividad,
servicios dignos y bienestar para millones de dominicanos”,
destacó Deligne al valorar el impacto de estas iniciativas
gubernamentales.
“Los resultados son tangibles: familias que ahora tienen
acceso a agua potable, estudiantes que estudian en aulas
dignas y pacientes que reciben atención médica de calidad en
hospitales modernos. Esto es construir futuro. Esto es
gobernar con hechos”, indicó.
Bueno si ese señor lo dice hay que creerle ya que fue
parte importante en las ejecuciones de todas esas obras de
infraestructuras que se han construidos en toda la geografía
nacional.
Esto para aquellos ”criticones” que viven buscándoles
la quinta pata al gato de que el actual gobierno
supuestamente no ha hecho nada en favor del país.