Si Dedigne Ascensión lo dijo hay que creerle

POR LUIS D, SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

El secretario de Organización del Partido

Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascención,

afirmó que en materia de obras de infraestructura en la

República Dominicana está en marcha una transformación

que mejora la vida de millones de dominicanos.

Indicó que el actual gobierno que encabeza Luis

Abinader ha invertido RD$500 mil millones y que su legado

ha incluido las extensiones del metro hacia Los Alcarrizos y

Villa Mella, el teleférico de Los Alcarrizos, hospitales

modernos y escuelas.

Agregó que Pedernales y Manzanillo han tenido

prioridad por ser poblaciones estratégicas para el desarrollo

turistico del país.

Señaló que «en solo cinco años, el Gobierno ha

transformado la geografía nacional con más de 700 obras y

argumentó que en este sentido las cifras no mienten.

VE EN 5 AÑOS SE HA CONSTRUIDO MÁS QUE EN

16 DEL PLD

«En cinco años podemos comparar el gobierno de Luis

Abinader con los 16 años del PLD y pueden estar seguros

que salimos ganando», enfatizó Ascención durante una

disertación ante empresarios y dirigentes locales del PRM.

“Esta inversión se traduce en desarrollo, conectividad,

servicios dignos y bienestar para millones de dominicanos”,

destacó Deligne al valorar el impacto de estas iniciativas

gubernamentales.

“Los resultados son tangibles: familias que ahora tienen

acceso a agua potable, estudiantes que estudian en aulas

dignas y pacientes que reciben atención médica de calidad en

hospitales modernos. Esto es construir futuro. Esto es

gobernar con hechos”, indicó.

Bueno si ese señor lo dice hay que creerle ya que fue

parte importante en las ejecuciones de todas esas obras de

infraestructuras que se han construidos en toda la geografía

nacional.

Esto para aquellos ”criticones” que viven buscándoles

la quinta pata al gato de que el actual gobierno

supuestamente no ha hecho nada en favor del país.