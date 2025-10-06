Severino, Álvarez y Hernández truenan; Licey empata con Águilas

GUERRA, Santo Domingo Este (Licey.com).- Yunior Severino, Armando Álvarez y Cristian Hernández tuvieron una soberbia actuación ofensiva para los Tigres del Licey que empataron 7-7 con las Águilas Cibaeñas, en el primer partido de pretemporada, celebrado en las instalaciones de la International Prospect League, en Guerra.

Severino Pegó tres imparables, incluyendo un triple y remolcó dos, Álvarez disparó doble y sencillo con una empujada mientras que Hernández ligó tres indiscutibles con dos carreras producidas para comandar el ataque azul.

LAS CARRERAS

Las Águilas tomaron el comando del encuentro en el primer episodio con dos anotaciones. Licey empató las acciones en el cierre del segundo acto. Los visitantes agregaron tres más en el cuarto, mientras que los azules empataron con tres vueltas en el cierre del sexto episodio y dos más en el séptimo, en tanto que los amarillos agregaron dos en la apertura del octavo inning.

El derecho Albert Abreu fue el abridor del encuentro, quien labró durante tres entradas y un tercio de dos carreras. Le siguieron los relevistas Anderson Severino, Lisalverto Bonilla, Félix Cepeda y Elison Joseph. Por los visitantes lanzaron el zurdo Wilker Reyes, los derechos Jeurys Familia, Jean Henríquez, Rhiner Cruz, Félix Ramírez, Bryan Rodríguez, Iván Oviedo y Delvis Alegre.

A la ofensiva por los Tigres, Yunior Severino pegó tres hits y remolcó dos carreras, Cristian Hernández pegó tres indiscutibles con una carrera anotada, una remolcada y una base robada, Armando Álvarez doble y dos sencillo con dos carreras impulsadas, en tanto que Mel Rojas Jr. produjo una con un sencillo. Por las Aguilas, se destacaron Juan Lagares con doble y carrera anotada, Alberto Rodríguez con sencillo e impulsada.

Los Tigres estarán de visitantes contra los Gigantes del Cibao este martes cuando viajen al Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, en partido pautado para las 12:00 M.