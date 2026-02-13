Esteban Delgado

Servicios financieros ofrecen ventajas, pero tienen su costo

Los consumidores, es decir, todos nosotros, tenemos a disposición la posibilidad de obtener

“bienes” y “servicios” para suplir nuestras necesidades. Esos bienes y servicios tienen costos,

es decir, un valor calculado en precio que hay que pagar.

Esto indica que las empresas que ofrecen esos bienes y servicios tienen el interés de recibir

alguna remuneración o ganancia por lo que venden. De otra forma, no existirían, pues se trata

de una actividad de negocios basada en el libre juego de la oferta y la demanda.

Uno de los sectores de servicios más amplio en la economía es el financiero. Los servicios

financieros, que son los que mayormente ofrecen las entidades bancarias, se tornan

prácticamente imprescindibles para la cotidianidad de los ciudadanos.

Entre esos servicios están abrir una cuenta corriente o de ahorro en moneda nacional o

extranjera, incluidas las facilidades de tenerlas como acceso a una plataforma para realizar

toda clase de transacciones de manera virtual, además de una libreta física, tarjeta de débito y

aplicación para su teléfono móvil, entre otros aspectos.

También están las tarjetas de crédito, que además de permitirle adquirir bienes y servicios

adicionales con un crédito de hasta 50 días sin intereses, le da la posibilidad de un crédito

extra, acceso a determinadas áreas de forma gratuita y descuentos en determinados

establecimientos comerciales.

También están los financiamientos, es decir, los préstamos de diversas modalidades, ya sea de

consumo, hipotecario, comercial, entre otros, con distintas modalidades de pago, tasas, plazos

y otras condiciones.

A eso se agrega el hecho de que, gracias a los servicios financieros, usted se convierte en

sujeto de crédito, lo que le permite acceder a otros bienes y servicios que les interese adquirir y

cuyo requisito previo es tener algún producto bancario vigente. Se construye historial crediticio

cuando se está bancarizado.

Las empresas formales pagan salarios a sus empleados, a través de cuentas bancarias de

nómina; al viajar al exterior, casi siempre se exige una tarjeta de crédito, así como al

hospedarse en un hotel. En fin, los ciudadanos estamos atados a los servicios financieros de

una forma o de otra, a tal grado que no estar bancarizado implica ser una especie de “muerto

civil”, en lo que al consumo de bienes y servicios respecta.

Pero, todavía hay muchas personas que pierden de vista el hecho de que esos servicios

financieros tienen costos y que esos costos, aunque son inicialmente asumidos por las

entidades que los ofrecen, previo a haber realizado cuantiosas inversiones, con el objetivo de

obtener rentabilidad, ya que se trata de empresas comerciales legítimas, son finalmente

cargados a los clientes.

Dada esa situación, existen los llamados “tarifarios de servicios financieros”, que cada banco

múltiple publica con modificaciones y ajustes anuales, bajo la supervisión de la

Superintendencia de Bancos (SB).

De ahí los cargos por mantenimiento de la cuenta, por determinadas transacciones, por

balance debajo del monto mínimo acordado, por seguro de la tarjeta de crédito, por emisión de

libretas, tarjetas y otras facilidades, por la entrega de cartas o certificaciones de balances o

transacciones impresas para determinados trámites externos al banco.

Esos cargos, sumados a los intereses que los bancos cobran por los préstamos que conceden,

son las fuentes de sus ingresos para garantizar su operatividad y su rentabilidad, mientras

ofrecen un servicio que requiere un elevado nivel de confianza y seguridad. De ahí otro elevado

costo que tienen esas entidades para procurar una buena reputación ante los ciudadanos que

demandan sus servicios.

Además de todas esas tarifas que cobran las entidades financieras a sus clientes, están los

cargos impositivos, pues cada depositante debe pagar un 10% de impuesto sobre los intereses

que generan sus depósitos. Además, el Estado cobra a cada usuario de servicios financieros un

0.15% de todos los montos que transfiere desde sus cuentas hacia cuentas de terceros y que

retira, si es en forma de cheques.

Lo anterior indica que estar bancarizado tiene sus costos, pero también invita a pesar sobre

todas las ventajas que ofrece el hecho de tener productos financieros, siempre que sean

administrados de forma adecuada, con disciplina y moderación, a los fines de no incurrir en

endeudamientos desmedidos que afecten sus finanzas personales.

Los bancos no trabajan para perder, pero los servicios que ofrecen le dan a cada ciudadano-

usuario la posibilidad de sacar ventaja y ganancias al utilizarlos de forma adecuada. Es un

ganar-ganar con los servicios financieros.

